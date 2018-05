Muttertag: Statt Pralinen lieber spenden / Prominente teilen ihre #MamaMomente

Berlin (ots) - Die christliche Sängerin Déborah Rosenkranz wirbtdafür, zum Muttertag lieber zu spenden als nur Pralinen zuverschenken. In einem Blogbeitrag für das christliche Werk Geschenkeder Hoffnung brachte sie zum Ausdruck, was sie ihrer Mutter zuverdanken habe: "Sie hat mir von klein auf immer wieder gesagt, wiesehr sie mich liebt. Und diese Worte haben so viel Macht. Ich binheute überzeugt davon, dass die Liebe das Größte ist, das Mütterihren Töchtern mitgeben können!" Ihr Beitrag wurde anlässlich einerKampagne für das Baby-Not-Projekt veröffentlicht. Im Rahmen diesesProjekts unterstützt Geschenke der Hoffnung werdende und junge Mütterdurch Aufklärungsarbeit, Geburtszentren und die Schulung vonHebammen. Unter www.baby-not-projekt.de können Interessierte spendenund im Anschluss einen "Gut-Tu-Schein" herunterladen, den man zumMuttertag verschenken kann.Rosenkranz: Das Gebet meiner Mutter rettete mein LebenGefragt nach ihrem persönlichen #MamaMoment erinnert sichRosenkranz an ein sehr einschneidendes Erlebnis: Als Teenager war sieschwer magersüchtig und hörte eines Nachts ihre Mutter weinend um siebeten. "Das war das Gebet, das mir das Leben gerettet hat!" Nacheiner Therapie und ihrer Heilung ermutigt Rosenkranz heute andereMädchen und Frauen ihren Wert zu erkennen. In ihrem vor kurzemveröffentlichen Song "OnePrayer" nimmt sie Bezug auf das Gebet ihrerMutter.Von der Leyen: Kinder spüren Geborgenheit von Beginn anIn dem Blogbeitrag äußert sich auch dieBundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen zu ihrempersönlichen #MamaMoment: "Ein besonders bewegender Augenblick warfür mich der Moment, in dem die ganze Familie zusammengekommen ist,um den neuen Erdenbürger zu begrüßen. Ich bin fest davon überzeugt,dass ein Kind die Geborgenheit und den Schutz einer Familie vonAnfang an spürt." Von der Leyen ist Mutter von sieben Kindern. DieYoutuberin Joyce Ilg - die einem breiten Publikum auch als Lockvogelin der Fernsehsendung "Verstehen Sie Spaß" bekannt wurde - würdigtein einem Statement das soziale Engagement ihrer Mutter. Sie habe auchmaßgeblich dazu beigetragen, Joyce und ihre Schwester zurSelbständigkeit zu erziehen. "Dafür bin ich ihr sehr dankbar." Seit2013 betreibt Ilg einen eigenen Youtube-Kanal mit inzwischen mehr als1,2 Millionen Abonnenten.Pressekontakt:Geschenke der Hoffnung e. V.Tobias-B. Ottmar / Jessica MartensTel.: 030-76 883 434presse@geschenke-der-hoffnung.orgOriginal-Content von: Geschenke der Hoffnung e.V., übermittelt durch news aktuell