Muttertag 2017 - Liebevolle Gravuren lassen Herzen höher schlagen (FOTO)

Lauf a.d. Pegnitz (ots) -Mütter schenken bedingungslos Liebe, Zuneigung und Vertrauen:Zeit, von Herzen Danke zu sagen! THOMAS SABO feiert den Muttertag mit15 Prozent Rabatt auf alle gravierbaren Designs als besondereGeschenkidee.Von Infinity-Zeichen über kleine Herzen bis hin zu edlen Perlen -jedes Detail der gravierbaren Schmuckstücke von THOMAS SABO stehtanlässlich des Muttertags 2017 für die tiefen Emotionen und dieunendliche Zuneigung zwischen Mutter und Kind. Individuelle,filigrane Botschaften, Symbole oder Zahlen werden - auf Armbändernoder Anhängern graviert - zu ganz persönlichen Gesten derDankbarkeit. Liebevoll präsentiert in der THOMAS SABOGeschenkverpackung mit Grußkarte, lassen die personalisierbarenSchmuckstücke jedes Mutterherz höherschlagen.Die exklusive Muttertagsaktion mit 15 Prozent Rabatt auf alleDesigns der Love Bridge Linie gilt in den jeweiligen Zeiträumen* inallen THOMAS SABO Stores, THOMAS SABO Shop-in-Shops, bei ausgewähltenPartnern sowie im Online-Shop. Ausgenommen sind die THOMAS SABO ShopsWertheim Village, Ingolstadt Village, Neumünster Designer Outlet undFactory Outlet Lauf.Bildmaterial steht Ihnen hier zum Download zur Verfügung:http://ots.de/4nRIi#infinityoflove #THOMASSABO #mothersdayÜber THOMAS SABOTHOMAS SABO ist international eines der führenden Unternehmen imBereich Schmuck und Uhren, das Lifestyle-Produkte für Frauen undMänner designt und vertreibt. Das 1984 von Thomas Sabo in Lauf an derPegnitz, Süddeutschland, gegründete Unternehmen ist mit rund 300eigenen Shops auf fünf Kontinenten vertreten und zählt rund 1.860Angestellte. Am Heimatstandort beschäftigt THOMAS SABO annähernd 490Mitarbeiter. THOMAS SABO kooperiert zudem weltweit mit rund 2.800Handelspartnern sowie den führenden Fluggesellschaften undKreuzfahrtanbietern.*Aktionszeiträume:Großbritannien, Irland: 06.03. - 26.03.Ungarn, Spanien, Portugal, Litauen: 17.04. - 07.05.Asien, USA, Kanada, Australien: 24.04. - 14.05.Europa (mit Ausnahme der aufgeführten Länder): 24.04. - 14.05.Frankreich, Schweden: 08.05. - 28.05.