Mutmaßlicher Vermittler des Unister-Betrugs will aussagen

LEIPZIG (dpa-AFX) - Der mutmaßliche Vermittler des Kredit-Betrugs an Unister-Gründer Thomas Wagner will sich am Mittwoch (13.30) vor dem Landgericht Leipzig zu den Vorwürfen äußern.



Der Anwalt des 69-Jährigen hat eine umfangreiche Aussage angekündigt. Der Mann aus Unna in Nordrhein-Westfalen ist wegen Betrugs am Unister-Chef und an einer Architektin angeklagt. Er soll die Geschäfte mit einem angeblichen israelischen Diamantenhändler vermittelt habe, die sich am Ende als sogenannte Rip-Deals herausstellten. Den Opfern, die sich Kredite erhofften, wurde Falschgeld angedreht. Für die Vermittlung der Deals erhielt der 69-Jährige laut Anklage eine Provision./bz/DP/zb