Mutmaßlicher Millionen-Betrug bei der RTL Group-Tochter StyleHaul. Ex-Manager des Mode-Netzwerks droht hohe Haftstrafe

Hamburg (ots) - Ein mutmaßlicher Betrugsfall in Millionenhöhe beider RTL Group-Tochter StyleHaul hat jetzt zu einer Anklage in den USAgeführt. Der Beschuldigte, bis vor kurzem Führungskraft imUnternehmen und nebenbei Pokerspieler bei Profi-Turnieren, wurde inLas Vegas u.a. wegen elf Fällen von Überweisungsbetrug und einem Fallvon schwerem Identitätsdiebstahl angeklagt. Laut einer Erklärung desUS-Justizministeriums droht ihm eine Haftstrafe von mehr als 200Jahren, wenn er in allen Punkten für schuldig befunden wird.Einzelheiten zu dem Fall unterhttps://www.new-business.de/medien/detail.php?rubric=MEDIEN&nr=739184Pressekontakt:new businessVolker ScharninghausenTelefon: 040-609009-71scharninghausen@new-business.deOriginal-Content von: new business, übermittelt durch news aktuell