Mutmacher für ein aktives Leben mit Diabetes - Team Novo Nordisk startet am 3. Oktober beim Münsterland Giro (FOTO)

Mainz (ots) -Radrennprofis mit Diabetes kämpfen am 3. Oktober mit um den Siegbeim Münsterland Giro. Sie gehören zum Team Novo Nordisk und zeigen,dass auch mit Diabetes Höchstleistungen möglich sind. Für dieseAthleten geht es bei jedem Rennen um mehr als gute Platzierungen: Siewollen Menschen mit Diabetes Mut machen, ihre Lebensträume zuverwirklichen. Die Spitzensportler sind Teil des umfassenden Konzepts"Changing Diabetes® - Diabetes verändern" des Pharmaunternehmens NovoNordisk.Wenn die Diagnose Diabetes gestellt wird, denken vor allem jungeMenschen häufig, dass die Erkrankung ihre Lebensplanung zunichtemacht. Auch die Sportler des Team Novo Nordisk sind mit denHeraus-forderungen der chronischen Erkrankung konfrontiert. "DieAthleten im Team Novo Nordisk sehen sich selbst nicht nur alsDiabetes-Patienten, sondern vor allem als Leistungssportler. Sielassen sich von ihrer Erkrankung nicht stoppen", sagt PavelCherkasov, Sportdirektor bei Team Novo Nordisk. Einer von ihnen istder Franzose Charles Planet. Mit acht Jahren fuhr er seine erstenRadrennen. Zwei Jahre später erhielt er die Diagnose Diabetes - undblieb im Sattel. "Ich trainiere hart, kümmere mich aktiv um meinenDiabetes und gebe alles im Rennen", sagt Planet. "Meine Träume gebeich niemals auf." Nicht nur der Ehrgeiz, bei den großeninternationalen Radrennen mitzufahren, spornt die Radprofis an: Fürseinen Teamkollegen Umberto Poli zum Beispiel ist es eine "großartigeChance", im Team Novo Nordisk zu fahren. "Ich hoffe, ich kann dieseZeit nutzen, um so viel wie möglich zu lernen und Menschen mitDiabetes auf der ganzen Welt zu inspirieren." 2017 war der damals20-Jährige Poli als jüngster Teilnehmer beim legendären RadrennenMilan-Sanremo gestartet, mit 298 Kilometern das längsteEintagesrennen der Welt und eine der Traumstrecken für jedenRadrennfahrer.Angetreten, um Diabetes zu verändernSeit der Gründung von Team Novo Nordisk im Jahr 2012 konkurrierendie Radprofis regelmäßig bei den großen Rennen der InternationalCycling Union (UCI) Professional Continental Tour. In der Saison 2017erreichte das Team Novo Nordisk 15 Mal Platzierungen in den Top 10.Beim Münsterland Giro sind sie in diesem Jahr zum vierten Mal dabei."Jeder einzelne Sportler im Team Novo Nordisk ermutigt Menschen mitDiabetes, dass sie auch mit der Erkrankung ein aktives Leben führenund große Ziele erreichen können", sagt Tina Abild Olesen,Geschäftsführerin von Novo Nordisk in Deutschland.Unter der Leitidee "Changing Diabetes® - Diabetes verändern" setztsich der Diabetesspezialist Novo Nordisk über die Erforschung undEntwicklung von Medikamenten hinaus für eine breite Unterstützung vonMenschen mit Diabetes ein. Dazu gehört auch die Unterstützung desTeam Novo Nordisk. In ihren blauen Changing Diabetes® Rennanzügeninspirieren die Radprofis viele Tausend Zuschauer an den Rennstreckenund mehr als 7 Millionen Follower auf Facebook.Mehr über das Team Novo Nordisk unter: www.teamnovonordisk.comÜber Changing Diabetes®Mit dem umfassenden Ansatz "Changing Diabetes® - Diabetesverändern" setzt sich Novo Nordisk dafür ein, die vielfältigenHerausforderungen rund um die Volkskrankheit zu bewältigen. Dabeigeht das Bestreben des Unternehmens weit über die Erforschung derErkrankung und Entwicklung innovativer Medikamente hinaus. Im Fokusstehen Aufklärungsmaßnahmen zur Förderung des öffentlichenKrankheitsverständnisses, Initiativen zur Vorbeugung von Diabetes undFolgeerkrankungen sowie Unterstützungsangebote, um die Erkrankungbestmöglich in den Alltag und die Lebensplanung von Menschen mitDiabetes zu integrieren.