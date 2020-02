Mutige Friedensgespräche von Staatsoberhäuptern zum Thema Coronavirus in Asien

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Universal Peace Federation veranstaltetWeltgipfel 2020Trotz der weltweiten Panik in Bezug auf den Ausbruch des Coronavirus haben sichvom 3. - 5. Februar 7000 Staatsoberhäupter, Unternehmer, Wissenschaftler sowieMedien- und Kirchenvertreter im koreanischen KINTEX Exhibition Center zuFriedensgesprächen versammelt, um ihr Know-how für die Lösung von Konflikten inallen gesellschaftlichen Ebenen zusammenzutragen.Die Universal Peace Federation (UPF) hat diese Gespräche mit den industriellenSchwergewichten in den vergangenen 14 Jahren organisiert. Die UPF ist eine NROmit einem allgemeinen Beraterstatus für den Wirtschafts- und Gesellschaftsratder Vereinten Nationen. Das im Jahr 2005 von Rev. Sun Myung Moon und Dr. Hak JaHan Moon gegründete Netzwerk aus Einzelpersonen und Organisationen, widmet sichdem Aufbau einer friedlichen Welt mit Fokus auf universellen spirituellen undmoralischen Werten.Mehr als 2000 nationale und 5000 regionale Vertreter von Regierungen,Parlamenten, Kirchen, Medien, der Wissenschaft, der Privatwirtschaft und derZivilgesellschaft, verteilt über 171 Nationen, sprachen darüber, wie wir unsereWelt besser bewahren können und setzten sich für friedliche Lösungen für dievielen Probleme ein, denen wir uns gegenüber sehen.In seiner Eröffnungs-Vollversammlung lobte der ehemalige UN-Generalsekretär BanKi Moon die UPF für ihre vielen inklusiven Programme und Aktivitäten, dieMenschen mit verschiedenen Hintergründen und Religionen zusammenbringen und diefriedliche Lösungen für die komplizierten Herausforderungen der Welt anregen.Newt Gingrich, der ehemalige Sprecher des Repräsentantenhauses der USA erkanntedie Einzigartigkeit der Gelegenheit an. "Es ist eine Erinnerung dafür, wieverbunden wir alle miteinander sind. Wir sind alle durch eine gemeinsame Sorgemiteinander verbunden. Der aktuelle Ausbruch des Coronoavirus und dieFlächenbrände in Australien erinnern uns daran, weshalb wir eine Bewegung vonMenschen benötigen, die auf eine friedvolle Weise zusammenarbeiten."Dr. Moon sagte in der Gründerrede, dass der erste Weg zum Frieden "dasVerständnis der Essenz Gottes und das Befolgen seines Willens ist". Sie führteweiterhin aus: "Der Weg, die kritischen Probleme der Welt zu lösen, ist, dasswir wahrhaft verbrüderte Söhne und Töchter Gottes, unseres himmlischen Vaters,werden."Weitere geschätzte Sprecher waren Hun Sen, aktueller Premierminister vonKambodscha, Leni Robredo, die Vizepräsidentin der Philippinen, der aktuellestellvertretende Sprecher der Nationalversammlung von Korea, Hon. Lee Joo Young,der ehemalige Staats- und Regierungschefs Nigerias Goodluck Jonathan, StephenHarper aus Kanada, Ch?ichi Date aus Japan, Felipe Gonzalez aus Spanien,Dominique de Villepin aus Frankreich, Carl Bildt aus Schweden, Enda Kenny ausIrland, Enrico Letta aus Italien und José Manuel Barroso aus Portugal."Ohne Mutter Moons Vision, Führung und ihr absolutes Engagement-ihre Liebe zuGott, ihre Liebe zur Menschheit-wäre die Arbeit von UPF nicht möglich", sagteDr. Thomas Walsh, Vorsitzender von UPF International.Es wurden zusätzliche Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit und Gesundheitaller Teilnehmer zu gewährleisten.Weitere Informationen finden Sie unter www.upf.orgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1087082/UPF_World_Summit.jpgPressekontakt:UPF Press Relations Peter Zoehrer+43 664 523 8794media@europe.upf.org.Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141185/4513710OTS: Universal Peace FederationOriginal-Content von: Universal Peace Federation, übermittelt durch news aktuell