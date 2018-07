Mutares, Südzucker und CropEnergies: Countdown für die Chance auf hohe Dividenden noch in diesem Jahr

Weitere Suchergebnisse zu "mutares":

Die Hauptsaison für Dividendenjäger ist schon längst vorbei, aber noch gibt es ein paar Dividenden abzugreifen.

Kommende Woche wird auf den Hauptversammlungen von mutares (WKN:A0SMSH), Südzucker (WKN:729700) und CropEnergies (WKN:A0LAUP) über üppige Dividendenvorschläge entschieden. Hier gibt es die wichtigsten Eckdaten dazu.

Das musst du wissen

Die Münchener Beteiligungsgesellschaft mutares, der Zuckerproduzent Südzucker und die auf Produktion von Bioethanol spezialisierte Südzucker-Tochter CropEnergies werden alle nächste Woche auf ihren Hauptversammlungen über ihre Dividenden entscheiden.

Die Details dazu sind wie folgt:

mutares Südzucker CropEnergies Datum der Hauptversammlung 20.07.2018 19.07.2018 17.07.2018 Dividendenvorschlag in Euro 1,00 0,45 0,25 Aktienkurs in Euro* 11,75 11,94 4,97 Dividendenrendite 8,51 % 3,77 % 5,03 %

Quellen: Unternehmensveröffentlichungen, finanzen.net; *Eröffnungskurs am 13. Juli 2018

Die Dividenden sind hoch, aber man nimmt Risiken in Kauf

Es gibt also in der nächsten Woche noch drei hohe Dividenden zu holen, bloß sollte man nicht nur aus diesem Grund zuschlagen. Die Dividendenrenditen sind in erster Linie so hoch, weil alle drei Aktien zuletzt stark an Wert verloren haben.

Bei mutares stieg überraschend der Gründer und Co-CEO aus und dann enttäuschte auch noch der Börsengang einer wichtigen Beteiligung. Bei Südzucker stagnieren die Umsätze, und da Zucker immer mehr in Verruf gerät, könnte sich das auch noch fortsetzen. CropEnergies‘ Umsatz stagniert ebenfalls seit ein paar Jahren, und da sich im Energiemarkt aktuell viel tut, fragen sich Anleger vielleicht, ob Bioethanol wirklich die Zukunft ist.

Inwiefern die Risiken hier bereits eingepreist sind, eventuell sogar in übertriebenem Maße, sollte man sich gut überlegen, bevor man sich noch eine der letzten Dividenden des Jahres sichert.

Marlon Bonazzi besitzt Aktien von mutares. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.