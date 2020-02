Mutares: Spannende Übernahme in Italien – Wie startet die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "mutares":

Ihre zweite Übernahme im noch kurzen Jahr meldet heute die Beteiligungsgesellschaft Mutares.

Von der niederländischen Post PostNL will Mutares eine Mehrheitsbeteiligung von 80 Prozent an Nexive – der Nummer 2 im im italienischen Brief- und Paketmarkt – übernehmen. PostNL bleibt mit den restlichen 20 Prozent an Nexive beteiligt. Nexive beschäftigt aktuell rund 8.000 Mitarbeiter und bedient ca. 80 Prozent aller italienischen Haushalte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung