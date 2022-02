Mutares Aktie zuletzt still geworden. 13 Übernahmen aus 2021 müssen erstmal „auf Schluff“ gebracht werden.

Mutares Aktie ist zurückgekommen von den Hochs bei über 28,00 EUR im September letzten Jahres, wobei es operativ eigentlich keine erkennbaren Gründe dafür gibt. Klar, die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat jetzt bereits seit dem 19. November letzten Jahres keine Übernahmen oder Verkäufe mehr gemeldet,… aber die zuvor 13 Übernahmen allein in 2021 müssen auch erstmal integriert, umgestellt und „auf die richtige Schiene“ gebracht werden. Dazu kommt, dass die einzelnen Übernahmen ja auch erstmal vollzogen, eventuell genehmigt und rechtlich abgeschlossen werden müssen. Hier konnte Mutares heute den Abschluss der Übernahme der ehemaligen Toshiba Transmission & Distribution Europe S.p.A. vom Toshiba Konzern melden.

Unter dem neuen Namen Balcke-Dürr Energy Solutions, will man den Balcke Dürr Konzern als add-on „grüner“ machen

Und der Balcke Dürr Konzern ist eines der Plattform Investments der Mutares Gruppe, das möglicherweise demnächst mal als „Verkauf“ in den Unternehmensmeldungen erscheinen könnte. Zumindest könnte die seit 2016 zum Konzern gehörende Balcke-Dürr nach den beiden Exits der Balcke-Dürr Polen und Rothemühle ohne Kohleexposure langsam eine entsprechende Reife erreichen. Oder möglicherweise die seit 2017 zum Konzern gehörende Donges Group. Die ist an 13 Produktionsstandorten in Europa und in Vertriebsbüros weltweit mit über 1.200 Mitarbeiter tätig und erzielt einen annualisierten Konzernumsatz von derzeit rund 500 Mio EUR.

Mutares Aktie – klare Strategie bei Balcke Dürr

Im Jahr 2021 sollte sich die Balcke-Dürr Group auf drei strategische Ziele konzentrieren: Erstens will die Gruppe ihre Position im Kernenergiemarkt stärken, zweitens das Geschäft mit Rückbauleistungen von Kernkraftwerken ausbauen und drittens die Aktivitäten für Kunden aus der O&G- und Chemieindustrie verstärken. Und die neue Add-on-Beteiligung Balcke Dürr Energy Solutions mit Hauptsitz in Genua, Italien, ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Projekten im Energiebereich, der hauptsächlich in Europa und den Mittelmeerländern tätig ist.

Es liefert schlüsselfertige Projekte wie Hoch- und Mittelspannungsschaltanlagen, Batteriespeichersysteme, Smart Grids-Lösungen und Anlagen für erneuerbare Energien und hat in den vergangenen Jahren Projekte im Wert von über EUR 350 Mio. durchgeführt. Die Add-on-Akquisition ermöglicht der Balcke-Dürr den Einstieg in das Geschäft mit erneuerbaren Energien, was im Einklang mit der Strategie der Balcke-Dürr steht, sich zu einem „nachhaltigen Lösungsanbieter“ zu entwickeln.

Mutares Aktie steht für „sichere Basisdividende“ plus Exit-Boni

Seit der Erhöhung der Mittelfristprognose auf 5 Mrd Umsatzziel in 2023 und der anschliessenden Kapitalerhöhung fehlt der Aktie der richtige Schwung. Vielelicht wartet der Markt einfach auf einen Exit, der die Strategie des Carve-Out Spezialisten bestätigt. Auf jeden Fall sei das Ziel der Mutares, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum der Portfoliounternehmen eine „signifikante Wertsteigerung mit einer Rendite von 7 bis 10 Mal ROIC (Return on Invested Capital) auf die Gesamtinvestitionen zu erreichen“.

Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Mutares mit über 12.000 Mitarbeitern weltweit im Konzern einen konsolidierten Jahresumsatz von rund 1,6 Mrd EUR. Für das Geschäftsjahr 2021 wird gemäss der letzten Prognose bereits ein Konzernumsatz von mind. EUR 2,4 Mrd. erwartet. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Consultingerlöse, die gemeinsam mit Portfoliodividenden und Exiterlösen der Mutares Holding zufließen. Auf dieser Ebene liegt die mittel- bis langfristige Zielvorgabe für den dividendenrelevanten Nettogewinn bei 1,8 % bis 2,2 % des Konzernumsatzes. Und bisher setzte Mutares stark auf eine nachhaltige Dividendenpolitik, die aus einer Basisdividende von derzeit rund einem EUR und einer exit-abhängigen Performance-Dividende bestand und bestehen soll.

Pipeline von 9 Mrd EUR

Zuletzt Ende 2021 hiess es noch, dass die aktuelle Marktsituation Mutares nach wie vor einmalige Chancen biete, um das Wachstum zu beschleunigen. Und so den Shareholder Value kräftig zu steigern. Die M&A-Pipeline sei aktuell mit einer Vielzahl an interessanten Projekten mit einem kumulierten Umsatzvolumen von rund EUR 9 Mrd. sehr gut gefüllt und biete Mutares zahlreiche Opportunitäten. Also man darf gespannt sein. — ALSO SOLLTE DEMNÄCHST WIEDER MAL WAS KOMME, ODER?

Aurelius und Mutares – Carve-Out rechnet sich

