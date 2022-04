Mutares Aktie bleibt mit 4. Zukauf auf „Kurs“. Carve Out von Siemens Energy als Plattforminvestment.

Und

Mutares Aktie steht für kräftiges operatives Wachstum. Und nach einem überaus erfolgreichen Geschäftsjahr 2021 mit Rekordumsätzen, Rekordgewinn auf Holdingebene und einem Dividendenvorschlag von 1,50 EUR setzt Mutares die Expansionsstrategie in 2022 fort. Heute bereits der vierte Zukauf in 2022.Eine Beteiligung der Mutares erwirbt die Siemens Energy Engines S.A.U. und dazugehörigen Assets von der Siemens Energy S.A. als neues Plattform-Investment. Der klassische Carve-Out „Siemens Energy Engines“ ist ein Hersteller von Gas- und Dieselmotoren für die Stromerzeugung, Kraft-Wärme-Kopplung, Waste-to-Energy und für die Schifffahrt. Das Motorengeschäft mit Hauptsitz im spanischen Baskenland beschäftigt weltweit rund 270 Mitarbeiter und bietet ein Produktportfolio mit zwei sich ergänzenden Motorenplattformen für Kunden in aller Welt. Das Unternehmen beliefert einen internationalen Kundenstamm mit maßgeschneiderten Nischenlösungen und ist gut positioniert, um von Trends wie stationäre Energieerzeugung, Dekarbonisierung und Dezentralisierung des Öl- und Gas- sowie des Energiemarktes zu profitieren.

„Es ist uns eine Ehre, dieses bemerkenswerte Unternehmen mit seinen Produkten in den Bereichen Energie, Stromerzeugung und industrielle Anwendungen zu übernehmen. Der Wandel hin zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen wird den Bedarf an flexibler Stromerzeugung erhöhen und wir sehen Siemens Energy Engines mit wenigen operativen und strategischen Optimierungen gut positioniert, um von dieser Entwicklung zu profitieren“, kommentiert Johannes Laumann, CIO von Mutares.

Rekordumsätze, volle Pipeline, verkaufsreife Beteiligungen – Mutares Aktie mit Punktlandung.

Aufgrund der kräftigen Gewinnsteigerung sollten die Diskussionen, warum Mutares „soviel“ ausschüttet, wenn doch gerade die Einkaufsmöglichkeiten „am Unternehmensmarkt“ so zahlreich und günstig sein sollen, eigentlich erledigt sein. In Anbetracht der kräftigen Bilanzgewinnsteigerung könnte man bei den 1,50 EUR Dividendenvorschlag für 2021 durchaus von einem „zurückhaltenden“ Vorschlag reden – den Opportunitäten am Markt geschuldet eine kräftige Reduktion der Ausschüttungsquote.

Auf Konzernebene erzielte Mutares im Geschäftsjahr 2021 konsolidierte Umsatzerlöse von 2,5 Mrd EUR (Vorjahr: 1,58 Mrd). Wobei die Steigerung insbesondere das Resultat der nachhaltig hohen Akquisitionsaktivität ist. Und rund 100 Mio EUR „über Prognose“ spricht für die Dynamik, die im Konzern herrscht. Das Konzern-EBITDA belief sich im Geschäftsjahr 2021 auf 566,5 Mio EUR (Vorjahr: 142,7 Mio). Für den Anstieg, nahezu eine Vervierfachung des Vorjahreswertes, waren die sehr hohe Transaktionstätigkeit und die mit den umfangreichen Akquisitionen verbundenen Gewinne aus günstigem Erwerb („Bargain Purchase“) der wesentliche Treiber. Somit lag das Adjusted EBITDA – vermindert um die Gewinne „aus günstigem Erwerb von Beteiligungen“ bei -41,3 Mio EUR (Vorjahr: -28,8 Mio). Und wurde vornehmlich von den Preissteigerungen auf den Beschaffungsmärkten sowie den – noch – negativen Ergebnisbeiträgen der in den vergangenen zwölf Monaten erworbenen Beteiligungen belastet.

Liquidität ist Basis für weitere Akquisitionspolitik – 1 Mrd EUR-Umsatz-Zukäufe „kurz vor Abschluss“. Mutares Aktie vor neuen Hochs?

Die liquiden Mittel im Konzern betrugen zum 31. Dezember 2021 EUR 255,1 Mio EUR (31. Dezember 2020: EUR 145,3 Mio). Die Eigenkapitalquote erhöhte sich begünstigt von der Kapitalerhöhung und einem positiven Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2021 auf 29 % gegenüber 16 % zum 31. Dezember 2020. Und passend dazu die Aktivitäten in 2022:

Im ersten Quartal 2022 wurden bereits Vereinbarungen für zwei Transaktionen unterzeichnet: die Akquisition von Vallourec Bearing Tubes von Vallourec und das ATI Sheffield Geschäft von Allegheny Technologies Incorporated als neue Plattform-Investments für das Segment Engineering & Technology. Im zweiten Quartal meldete man am 19.04.2022 den Erwerb der Polar Frakt AS von privaten Eigentümern als Add-on-Investment zu Frigoscandia im Segment Goods & Services.Das Unternehmen mit Hauptsitz in Oslo, Norwegen, ist auf den Transport von Waren von Oslo nach Nordnorwegen spezialisiert. Weitere wesentliche Zukäufe seien in einer weit fortgeschrittenen Phase mit einem Umsatzvolumen von annähernd 1,0 Mrd EUR. Deshalb ist Mutares zuversichtlich im Laufe des zweiten Quartals 2022 weitere Transaktionen zu verkünden. Aktuell umfasse die Pipeline ein Umsatzvolumen von mehr als 11,0 Mrd EUR und soll im Wesentlichen die Bereiche Automotive & Mobility sowie Engineering & Technology betreffen, ausgewogen verteilt über alle aktiven Märkte.

Mittelfristprognose von mind. 5 Mrd EUR Konzernumsatz 2023 bestätigt

Und auf der Exit-Seite prüfe Mutares weiterhin mögliche Optionen für die exit-reifen Beteiligungen des Portfolios. Insbesondere für die Donges Group, der einer der führenden europäischen Komplettanbieter von Stahlbrücken, Stahlkonstruktionen sowie Dach- und Fassadensystemen ist. Dabei sei einschließlich eines möglichen Börsengangs der Donges Group oder einzelner Teile daraus alles denkbar. Bis eine finale Entscheidung getroffen werde, konzentriere sich die Donges Group weiterhin auf die Umsetzung ihrer Strategie von Rentabilität und Wachstum.

Neben Donges waren zum 31.12.2021 im Stadium „Verkaufsreif“ folgende Beteiligungen eingestuft. Neben Donges, wie bereits beschrieben, die BEXity, deren Veräusserung wurde im Februar 2022 rechtsgültig, und die keeper Group. Mit mehr als 650 Mitarbeitern wäre die keeeper Group so auch ein „nennswerter“ Exit. Ob Donges oder keeper Group – interessante Kandidaten auf jeden Fall.

Prognose 2022 – Mutares Aktie ist bereit zu liefern. Mindestens Dividendenkontinuität.

Der Jahresüberschuss der Mutares SE & Co. KGaA soll regelmäßig in einer Spanne von 1,8 % bis 2,2 % der konsolidierten Umsatzerlöse der Mutares Group liegen. Ausgehend von erwarteten Umsatzerlösen für die Mutares Group von mindestens 4 Mrd EUR erwartet der Vorstand für 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 72 – 88 Mio EUR. Und der Vorstand geht somit aufgrund der aktuellen Planungen davon aus, dass auch für das Geschäftsjahr 2022 ein ausreichend hoher Jahresüberschuss erzielt werden kann. Um dann damit die Dividendenfähigkeit der Mutares SE & Co. KGaA mindestens auf dem Niveau der Markterwartung sicherzustellen.

Wenn man „jeden Monat eine Akquisition“ schaffen will, dann wäre übrigens im April „die nächste fällig“! Denn der Weg in Richtung 5 Mrd EUR scheint vorgegeben, und realistisch? In der Mutares Aktie steckt noch sehr viel Phantasie. Und Dividende…