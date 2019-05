Mutares Aktie: Hohe Ausschüttungsquote!

Weitere Suchergebnisse zu "mutares":

Am Freitag hieß es bei der Mutares-Aktie am Ende des Xetra-Handels exakt 1,00 Euro bzw. rund 9% Minus, auf 10,12 Euro. Dieses Minus entsprach damit exakt dem Dividendenabschlag, denn einen Tag zuvor hatte die Hauptversammlung des Unternehmens stattgefunden und diese Dividendenausschüttung mit großer Mehrheit beschlossen. Natürlich – denn welcher Aktionär wird schon gegen so einen warmen Geldregen stimmen? Die Mutares AG ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



