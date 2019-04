Mutares Aktie: Also doch!

Weitere Suchergebnisse zu "mutares":

Also doch! Diese Woche teilte Mutares mit, der kommenden Hauptversammlung eine Dividenden-Ausschüttung in Höhe von 1,00 Euro pro Aktie vorzuschlagen. Das war im Vorfeld alles andere als klar. Der Bilanzgewinn 2018 lag demnach bei 20.045.692,31 Euro. Die Hauptversammlung soll am 23. Mai stattfinden. Das war noch nicht alles an Neuigkeiten: Auf der Hauptversammlung soll auch über einen Wechsel der Rechtsform entschieden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.