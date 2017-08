Mut zur Korrektur: Paritätischer fordert Kurswechsel in der Arbeitsmarktpolitik

Berlin (ots) - Unter dem Titel "Mut zur Korrektur" fordert derParitätische Wohlfahrtsverband in einem 15-Punkte-Plan umfassendeReformen in der Arbeitsmarktpolitik. Angesichts wachsender sozialerVerwerfungen am Arbeitsmarkt und schwindender sozialer Sicherheit beiArbeitslosigkeit sei es endlich an der Zeit, die Agenda-Politik dervergangenen 15 Jahre zu korrigieren."Die sozialen Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt sindoffensichtlich. Die Agenda-Politik ist gescheitert und halbherzigeReformschritte helfen nicht mehr weiter", so Ulrich Schneider,Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes. DerHandlungsdruck sei unumstritten: Rund ein Viertel der Beschäftigtenarbeite im Niedriglohnsektor, nach wie vor seien rund sechs MillionenMenschen in Hartz IV, die Zahl der Langzeitarbeitslosen verharre seitLangem bei rund einer Million, die Arbeitslosenversicherung kommeihrer sozialen Sicherungsfunktion nicht mehr nach und in denJobcentern liege die faktische Vermittlungsquote vonHartz-IV-Beziehenden bei nicht einmal fünf Prozent.Die Vorschläge des Paritätischen zielen auf einen Abbau prekärerArbeitsbedingungen und eine Stärkung der Arbeitslosenversicherung bishin zu einer Totalreform von Hartz IV. Darüber hinaus spricht sichder Verband insbesondere für die Schaffung eines sozialenArbeitsmarktes aus. Die 15 konkreten Einzelmaßnahmen, die derParitätische der nächsten Bundesregierung mit Nachdruck insAuftragsbuch schreibt, reichen von der Einführung einesMindestarbeitslosengeldes bis zur Abschaffung der Sanktionen in HartzIV. "Es geht um einen modernen und humanen Arbeitsmarkt, um sozialeSicherheit auch für Arbeitslose und um echte Arbeit für diejenigen,die auf dem ersten Arbeitsmarkt kaum noch eine Chance haben. Esbraucht endlich Mut für Korrekturen", so Schneider.Zur Finanzierung der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen sei dabeiauch ein Kurswechsel in der Steuer- und Finanzpolitik erforderlich."Die Parteien sind sich in einem Punkt weitestgehend einig: Allesagen, es muss letztlich darum gehen, die Menschen in sinnvolleBeschäftigung zu bringen. Wir sagen: Wer das will, kommt um mehr undbessere Arbeitsförderung und einen sozialen Arbeitsmarkt nicht herum.Und deshalb wird die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit auch nichtkostenneutral erfolgen können. Die notwendigen zusätzlichen Ausgabengehen in die Milliarden. Eine Steuer- und Finanzpolitik, die für dienötigen Einnahmen sorgt, ist das A und O einer jeglichen Politik, diesich soziale Sicherheit und einen humanen Arbeitsmarkt auf ihreFahnen schreibt", so Schneider.Das Konzept "Mut zur Korrektur: Ein arbeitsmarktpolitischerAuftrag" findet sich unter: www.paritaet.orgPressekontakt:Gwendolyn Stilling, Tel. 030/24636305, e-Mail: pr@paritaet.orgOriginal-Content von: Parit?tischer Wohlfahrtsverband, übermittelt durch news aktuell