Mut zum Risiko/ taz-Kommentar von Barbara Dribbusch zu Martin Schulz' SPD-Wahlkampf

Berlin (ots) - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will "sozialeGerechtigkeit" in den Mittelpunkt des kommenden Wahlkampfes stellen.Aber welche Gerechtigkeit ist damit gemeint? Früher, vor Hartz IV,gehörte es zum Identitätskern der SPD, den ArbeitnehmerInnen eine Artkollektiven Verarmungsschutz zu garantieren. Das ist vorbei. Dochstatt dem nachzutrauern, wird es Zeit, dass die SPD mutiger wird imKampf um eine neue Identität.Schulz muss an die bislang bekannt gewordenen Pläne für denSPD-Wahlkampf anknüpfen. Die Partei will Eltern eine Artsubventionierte reduzierte Arbeitszeit gewähren, wenn beide arbeiten.Die Mietpreisbremse soll verschärft werden. Eine Solidarrente fürKleinrentnerInnen soll kommen. Die SPD plant, mittlere Einkommen vonder Steuer zu entlasten und die Sozialabgaben der unteren Einkommenzu subventionieren. Nur sehr hohe Einkommen sollen mit einem höherenSpitzensteuersatz belegt werden.Man merkt bei den Vorschlägen, wie die SPD herumeiert: Man willeiner Mehrheit geben und dabei möglichst nur von einer Minderheitnehmen, den besonders Reichen. Doch mit Fetischpolitik, nur fürwenige eine "Reichensteuer" einzuführen, sind dieGerechtigkeitsfragen nicht gelöst. Und es ist gefährlich, denMittelschichtmilieus steuerliche Entlastungen zu versprechen. DasGeld fehlt anderswo.Genau hier liegt der Auftrag an den SPD-Kanzlerkandidaten: Er mussRisiken eingehen. Mehr Mieterschutz - auch wenn die Immobilienbranchejammert. Mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau, eine Solidarrentefür KleinrentnerInnen - auch wenn das kostet. Die Erbschaftssteuerrauf - auch wenn einige Mittelschichtmilieus aufheulen. Nicht zu vielEntlastungen versprechen. Schulz darf nicht den Fehler machen, sichbesonders beliebt machen zu wollen, nur weil Sigmar Gabriel sounpopulär war. Die SPD hat nichts zu verlieren. Genau das ist seineChance.