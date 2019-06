Mainz (ots) -Samstag, 22. Juni 2019, 21.45 UhrErstausstrahlungDer Dokumentarfilm "A long way home" (Schweiz 2018) von LucSchaedler schickt seine Zuschauerinnen und Zuschauer in Chinasjüngere, düstere Geschichte und stellt sie einer schillerndenKulturszene, der aktuellen chinesischen Gegenkultur, entgegen - einezugleich faszinierende und bewegende Reise. 3sat zeigt den SchweizerDokumentarfilm am Samstag, 22. Juni 2019, um 21.45 Uhr in deutscherErstausstrahlung.Im Zentrum des Films stehen fünf Vertreterinnen und Vertreter deraktuellen chinesischen Gegenkultur: die bildenden Künstler GaoBrothers, die Choreografin und Tänzerin Wen Hui, der AnimationsfilmerPi San und der Dichter Ye Fu. Mutig und mit subversivem Witzbeleuchten sie die gesellschaftlichen Probleme ihres Landes. IhreVision ist eine demokratische und solidarische Zivilgesellschaft, undihr Ringen darum scheint zunehmend relevant - innerhalb wie auchaußerhalb Chinas."Aus meiner Perspektive als Schweizer Filmemacher frage ich mich,woher die ProtagonistInnen ihren Mut nehmen, sich zu exponieren?", soRegisseur Luc Schaedler über seine Motivation, den Film zu machen."Wie würde ich mich in ihrer Situation verhalten? Wie sind wir selbergeprägt von der Vergangenheit? Und schließlich: Wie kommt es, dassmir viele der existentiellen Probleme, mit denen sie konfrontiertsind - bei aller kulturellen Distanz - überraschend vertrautvorkommen?"Der Dokumentarfilm als Video-Stream: https://kurz.zdf.de/kb1a/Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/alongwayhome3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell