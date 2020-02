Mut und Weitsicht fehlen / Kommentar von Isabell Jürgens über die Arbeit der Senatsverkehrsverwaltung

Berlin (ots) - Wie gut, dass die Stadtväter anno dunnemals den Mut und dieWeitsicht hatten, Berlins neue Stadtgebiete mit einem bis heute als vorbildlichgeltenden Schienen- und Straßennetz auszustatten. Und das zumeist auch noch inwirtschaftlich schwierigen Zeiten sowie ohne die technischen Hilfsmittel, dieden Planern jetzt zur Verfügung stehen. Geradezu jämmerlich mutet dagegen dasheutige Tempo bei der Umsetzung wichtiger Verkehrsprojekte an.Selbst bei Vorhaben, die sich die rot-rot-grüne Regierung in denKoalitionsvertrag geschrieben hat, wie etwa den Ausbau des Straßenbahnnetzes,geht wenig voran. Noch nicht einmal die bereits von der rot-schwarzenVorgängerregierung 2015 angeschobenen Linien sind bis heute realisiert. Nochschlimmer sieht es beim U-Bahn-Ausbau aus, da hat Rot-Rot-Grün - trotz dergewünschten Verkehrswende - noch nicht einmal Ziele vereinbart.Zu dem mangelnden politischen Mut, in einer wachsenden Stadt auch den Verkehrgroß mitzudenken und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass neueSiedlungsgebiete leistungsfähig an das Straßen- und Schienennetz angeschlossenwerden, gesellt sich dann auch noch eine Behörde, die offensichtlich damitüberfordert ist, selbst vergleichsweise simple Aufgaben zu erfüllen. Etwa dieEinrichtung von Busspuren und sicheren Radwegen oder schlicht das Aufstellen vonAmpeln vor Schulen an Hauptstraßen zu prüfen, zu genehmigen und die Umsetzung zuveranlassen, ohne dass Jahre vergehen. Wenn in der von der grünenVerkehrssenatorin Regine Günther geleiteten Behörde nicht schleunigst der Turboeingelegt wird, muss damit gerechnet werden, dass nach Spandau, Treptow-Köpenickund Pankow noch weitere Bezirke Alarm schlagen, weil dringend benötigteWohnquartiere durch fehlende Verkehrskonzepte blockiert werden.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53614/4521253OTS: BERLINER MORGENPOSTOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell