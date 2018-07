Mut und Querdenken als Konzept / Innovationskongress Media Tasting am 9. Juli mit Leitthema Unternehmenskultur

Stuttgart (ots) - Künstliche Intelligenz, Algorithmen undVernetzung sorgen für neue Geschäftsmodelle. Workflows und Prozessemüssen neu erarbeitet werden, um innovativ sein zu können. ObMedienhäuser, Plattformen, Contentanbieter und Kreative, ob Company,Trendsetter oder Newcomer - Veränderung agil zu managen ist ganz obenauf der Agenda. Als Motor für Innovation spielt dieUnternehmenskultur eine entscheidende Rolle. "Change becomes Culture"ist darum auch das Leitthema von Deutschlands Medien- undInnovationskongress "Media Tasting". Am 9.Juli treffen sichStuttgarter Hospitalhof wieder Entscheider, Querdenker, Startups undStrategen und geben exklusive Insights in ihre Business-Storys."Es braucht vor allem Mut, über den eigenen Tellerrand hinaus zublicken und vertrautes Terrain zu verlassen oder Allianzeneinzugehen, um gemeinsam noch erfolgreicher zu sein", so VeranstalterFrank Apfel, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Apfel ProgrammMarketing. Face2Face-Diskussionen, Workshops, 12-Minuten Tastingsoder Fishbowl-Diskussionen sorgen dabei für Innovation zum Anfassen."Was für die Branche gilt, das muss auch unser Ansporn für das MediaTasting sein, ein vollkommen neues Kongresserlebnis zu etablieren,das in Erinnerung bleibt als ein Tag voller Inspiration, Drive undneuer Ideen".Die mehr als 25 Speaker sind auch in diesem Jahr wiederhochkarätig. Von Sender-Entscheidern wie Susanne Aigner-Drews(Eurosport, DMAX und Discovery), Matthias Hahn (SKY), ThomasLaufersweiler (ARD-Mediathek) oder Michael Keidel (VIACOM),Konzern-Lenker wie Michael Mack (Europapark) oder Lars Wagner(Playmobil), Regulierern wie Cornelia Holsten (Direktorenkonferenzder Medienanstalten) oder Dr. Wolfgang Kreißig (LFK / KJM),Medienhaus-Innovatoren wie Tobias Köhler (SüdwestdeutscheMedienholding) oder Stephan Zech (Funke Mediengruppe),Radio-Strategen wie Caroline Grazé (Radioplayer) oderKreative-Neudenker wie Jochen Schroda (Pulsmacher), Matthias Mehner(WhatsBroadcast) oder Ester Petri (MFG). Immer auch dabei dieExperten für Organisationsentwicklung und Innovation wie Martin Gros(ComTeam), Roland Philippi (Unitymedia) oder Keynotespeaker MichaelNeidhöfer (Digital Devotion Group). Infos zu Programm und Speakernunter www.mediatasting.comPressekontakt:Axel Dürr0175-5727495axel.duerr@nexus-communication.deOriginal-Content von: Apfel Programm Marketing GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell