Mit Mut und Entschlossenheit für eine gute Pflege in Niedersachsen / bpa Niedersachsen wählt neue Führungsriege und stellt Weichen für die Zukunft

Hannover (ots) - Auf ihrer turnusmäßigenJahresmitgliederversammlung in Hannover hat die LandesgruppeNiedersachsen des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienstee. V. (bpa) heute in Anwesenheit der Verbandsspitze ihreFührungsriege neu gewählt. Neue Vorsitzende ist die bisherigeStellvertreterin Ricarda Hasch aus Oyten. Die studierteDipl.-Pflegewirtin und Betreiberin eines familiengeführtenPflegeheims verfügt bereits über langjährige Erfahrung in derVerbandsarbeit. Zu ihrem Stellvertreter wählten die 170 AnwesendenThorsten Meilahn, Inhaber mehrerer Pflegeeinrichtungen in der RegionOldenburg. Auch Meilahn ist schon seit vielen Jahren aktivesVorstandsmitglied der Landesgruppe Niedersachsen.Wie auch die meisten anderen Mitglieder des Landesvorstandesgehört das neue Führungsduo der sog. Next-Generation an und führt dieFamilienbetriebe erfolgreich fort. Dennoch möchte der neu gewählteLandesvorstand nicht nur "Bewährtes bewahren", sondern auch neueImpulse in der Verbandsarbeit setzen. Ganz oben auf der Agenda stehender Kampf gegen den Personalnotstand in der Pflege und dieRefinanzierung der damit verbundenen Personalkostensteigerungen."Unser Ziel ist, die Rahmenbedingungen in der Pflege so zu gestalten,dass das notwendige Personal zur Versorgung der Pflegebedürftigen zurVerfügung steht und bezahlt werden kann", so Hasch. "Außerdem wollenwir unsere Mitglieder, die viel Verantwortung für ihre Betriebetragen, bei schwierigen Themen nicht im Regen stehen lassen, sondernfür eine existenzsichernde Zukunft sorgen, so dass Unternehmertum inNiedersachsen wieder Freude macht".Bernd Meurer, Präsident des bpa, erklärte in seinem Grußwort: "Wirfordern die Politik auf, den Personalmangel in der Pflege endlichdurch mehr Freizügigkeit, Flexibilität und schnellere Verfahren beider Zuwanderung von Fachkräften aus dem Ausland anzugehen". Ebensoversicherte Rainer Brüderle, Präsident des bpa Arbeitgeberverbandes,den anwesenden rund 170 Mitgliedern, dass sich der bpaArbeitgeberverband weiterhin gegen staatlich verordnete Zwangstarifewehren und für ein freies Unternehmertum in der Pflege einsetzenwerde.Ein besonderer Dank wurde dem scheidenden LandesvorsitzendenKarsten Neumann für seine über zehnjährige sehr erfolgreiche Arbeitund das unermüdliche Engagement für die private Pflege ausgesprochen.Mit einem kraftvollen und positiven Ausblick verabschiedeteRicarda Hasch am Ende der gelungenen Veranstaltung die Mitglieder undrief ihnen zu: "Wir als bpa werden die erfolgreiche Arbeit derprivaten Pflegeunternehmen in Niedersachsen mit Mut undEntschlossenheit voranbringen. Wir werden die Rahmenbedingungenkraftvoll auch gegen Widerstände mitgestalten und unsere Mitgliederbei Bedarf individuell unterstützen. Gemeinsam werden wir das Zielverfolgen, der privaten Pflege in Niedersachsen den Stellenwert zugeben, der ihr aufgrund der hervorragenden Arbeit unserer Mitgliederund deren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebührt!"Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über1.200 in Niedersachsen) die größte Interessenvertretung privaterAnbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe undder Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpaorganisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000 Ausbildungsplätze (siehewww.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Dasinvestierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.