"Mut steht uns gut!" / Was passiert, wenn ein Unternehmen die Verantwortung für Mensch und Natur ernst nimmt? Antje von Dewitz mit einem sehr persönlichen und ehrlichen Buch über sich und Vaude (FOTO)

Tettnang (ots) - Was passiert, wenn ein Unternehmen die Verantwortung für Mensch und Natur ernst nimmt? Wenn eine Unternehmerin Werte wie Nachhaltigkeit, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Vertrauen zur praktischen Firmenphilosophie macht und selbst konsequent lebt? Antje von Dewitz, Geschäftsführerin des Outdoorunternehmens VAUDE, hat sich und den Mitarbeitenden diese Fragen bereits vor einigen Jahren gestellt und gemeinsam wurden bis heute viele Antworten gefunden. Antworten, die gerade jetzt in der Corona-Krise besonders aktuell erscheinen. "Nachhaltiges Wirtschaften macht krisenresistent", so die Erfahrung von Antje von Dewitz.Entstanden ist ein sehr persönliches und ehrliches Buch, das die Biographie von Antje von Dewitz mit der Geschichte von VAUDE verbindet und deutlich macht: Wir alle können zu einer gerechteren Welt beitragen. "Mut steht uns gut" ist ab dem 20. Mai im Buchhandel erhältlich.Antje von Dewitz: "Mit meinem Buch schreibe ich über unsere Erfahrungen auf dem Weg zu einem durch und durch nachhaltigen Unternehmen. Dieser Weg war oft mühsam und anstrengend. Doch es hat sich gelohnt. Es hat mir gezeigt, dass wir gemeinsam enorm viel bewegen können und dass jeder Einzelne von uns Einfluss hat. Genau dazu möchte ich Mut machen, dass wir uns der eigenen Werte bewusst werden, Stellung beziehen, unseren eigenen Weg gehen und uns nicht von Widerständen abhalten lassen. Ich spüre immer wieder: Wir sind viele! Das macht mir Mut!"Im Buch zeigt sie ganz pragmatisch, wie Unternehmen mehr Verantwortung für Mensch und Natur übernehmen und wie wir gemeinsam Großes bewegen und vorantreiben können: "Sofern wir den Mut und die Energie aufbringen, die dafür nötigen Veränderungen in viele Taten umzusetzen!"Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg: "Antje von Dewitz' Buch ist eine Anleitung, wie man mit Weitsicht, Leidenschaft und Tatendrang Veränderungen erfolgreich gestaltet. Es ist eine Geschichte, die Mut macht und Zuversicht gibt."Die Corona-Krise regt viel Menschen dazu an, Dinge in Frage zu stellen und nachhaltiger zu leben. "Wir gehen davon aus, dass sich der bewusste Konsum mittelfristig verstärken und die Nachfrage nach ökologischen und fairen Produkten befördern wird. Es stimmt mich optimistisch, dass Themen wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz bei Bürgern und Konsumenten in dieser Krise nicht wie befürchtet in den Hintergrund rücken, sondern sogar noch wichtiger werden. Nun kommt es darauf an, dass auch die politischen Entscheidungen daran ausgerichtet werden", fordert Antje von Dewitz."Mut steht uns gut"ISBN-13 9783710900723EUR 15,99 [D], EUR 15,99 [A] | CHF 23.00Erscheinungstermin: 20.05.2020