Mut zu neuen Ideen: Hanscraft & Co. und Jameson Irish Whiskey vereinen Craftbier und Whiskey (FOTO)

Taithí Nua (aus dem Irischen: neue Erfahrung) nennt sich die neueSonderabfüllung der fränkischen Craftbier-Brauerei Hanscraft & Co. inKooperation mit der irischen Whiskeymarke Jameson. Head BrewerChristian Hans Müller stellt damit ein "Barrel Aged Bock" vor: Dashelle Bockbier wurde in original Holzfässern aus der JamesonDestillerie ausgebaut. Mit dem originellen Neuprodukt würdigen beideMarken der langen Tradition von Irish Whiskey und Bier.Craftbier meets Irish WhiskeyWie auch in der irischen Destillerie von Jameson wird derHerstellungsprozess bei Bierbrauer Christian Hans Müller vonHanscraft & Co. zur Handwerkskunst - mit besten Zutaten und Mut zurKreativität schafft er Produkte, die Craftbier-Fans begeistern. Ineinem Gemeinschaftsprojekt mit Jameson Irish Whiskey schlägt er nunneue Wege ein. Die Sonderabfüllung Taithí Nua ist einGeschmackserlebnis der besonderen Art: Ein helles Bockbier mitIrish-Whiskey- Barrell-Finish.Angetrieben von Neugier und Experimentierfreude bediente sich derBrauer Christian Hans Müller einiger original Jameson-Fässer, umihren geschmacklichen Einfluss auf sein Bier zu erforschen. Dazu flogMüller eigens in die Midleton Destillerie in das irische Cork, wo ervon Jameson Head Cooper (Fassbinder) Ger Buckley persönlich in dieFässer-Kunde eingeführt wurde. Wieder zurück im heimischenAschaffenburg kreierte er getreu der Jameson Devise Sine Metu(übersetzt: ohne Furcht) ein helles Bockbier, das stark eingebrautbesonders malzige und karamellige Noten mitbringt. Nach derHauptgärung kam das Bier in die Jameson-Fässer. In dieser Lagerphaseentfaltete sich neben toastigen Holzaromen eine zusätzlichehonigartige Süße, die den geschmacklichen Charakter von Whiskeytransportiert. Taithí Nua würdigt die besondere Verbindung zwischenWhiskey und Bier, die in vielen Teilen der Welt seit langer ZeitSeite an Seite genossen werden. Die beiden Klassiker teilen sichnicht nur dieselben Rohstoffe, sondern sind auch verbunden durch dieLeidenschaft zur Herstellungskunst.Christian Hans Müller über Taithí Nua: "Die wichtigsten Faktorenfür ein gutes Bier sind für mich Qualität und Natürlichkeit. In derKooperation mit Jameson war es mir wichtig, neue Wege zu gehen: Fürdiese Abfüllung habe ich also bewusst Malze gewählt, die durchKaramellisieren süßliche Eigenschaften besitzen und deswegenwunderbar mit dem Charakter der Jameson-Fässer harmonieren. ImHerstellungsprozess bleiben wir dabei trotzdem bodenständig. Diewährend des Projekts gewachsene, tolle Freundschaft zwischen allenBeteiligten zeigt sich im Produkt. Es ist nicht nur ein Bier ausWhiskeyfässern. Es ist tatsächlich ein Erlebnis.""Die Entscheidung, ein gemeinsames Projekt mit Hanscraft & Co. insLeben zu rufen ist uns sehr leicht gefallen. ChristiansHerangehensweise und Arbeitshaltung deckt sich mit dem Familienmottovon Jameson: Sine Metu. Dieses Motto ziert nicht nur jedeJameson-Flasche, sondern ist tief in der Markenhistorie verankert undsteht vor allem dafür, eigene Wege zu gehen und offen für Neues zusein. Wir sind der Überzeugung, dass Taithí Nua diese Attribute insich vereint", so Head of Brand Management Stephan Schmidt von PernodRicard Deutschland über die Zusammenarbeit mit Hanscraft & Co.Bierbrauer aus Leidenschaft: Der Mann hinter der MarkeChristian Hans Müller gab seinen Beruf als Zahnmediziner auf, umseine eigene Biermarke zu gründen. Angetrieben von der Passion fürgutes Bier, machte er sein fast zwanzig Jahre lang ausgeübtes Hobbymit all den gesammelten Erfahrungen zu seiner neuen Berufung. DenUmgang, die Leidenschaft und das richtige Händchen für alkoholischeGetränke bekam Müller eigentlich schon in die Wiege gelegt: DieVorfahren des 41-Jährigen waren Spirituosenproduzenten. SeinUrgroßvater stellte zu Beginn des 20. Jahrhunderts in einerDampfbrennerei am Rhein Weinbrand her. Nahezu einhundert Jahre späterwollte Müller die Tradition seiner Familie neu aufleben lassen. Dochals bekennender Bierliebhaber sollte die Tradition nicht mitWeinbrand, sondern mit besonderen Bieren fortgesetzt werden.Durch seine Hingabe baute der Aschaffenburger mit Hanscraft & Co.innerhalb weniger Jahre nicht nur ein zukunftsträchtiges Unternehmenauf, sondern produzierte auch Biere auf konstant hohem Niveau. Dochanstatt sich auf dem Erfolg seines Produktportfolios auszuruhen, gehtMüller immer neue und vor allem kreative Wege. Mit Taithí Nuaerweitert er seine Expertise im Bereich Fasslagerung. Müllersungewöhnlicher Werdegang und seine Leidenschaft für neue Visionenmachen ihn zum Inbegriff des Jameson Familienmottos: Sine Metu(übersetzt: ohne Furcht).Produktinformation Hanscraft Taithí NuaZutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe Malz: Pilsner, Münchner,KaramellHopfen: Magnum, Tradition, MittelfrühFüllmenge: 0,33 lAlkoholgehalt: 7,7 %UVP: 4,99 EUR/0,33 lVertrieb: ab 29.03.17 über den Hanscraft & Co. Onlineshop(www.hanscraft-shop.de)Über Hanscraft & Co.Für Hanscraft & Co. ist Craftbier kein Produkt sondern einePhilosophie. Gelebt von kleinen, unabhängigen und handwerklichgeprägten Brauereien, die Kreativität und die Liebe zum Rohstoff inihrem Fokus sehen und eine großartige, weltweit gelebte Brautraditionals Inspiration betrachten. Zudem sind Ehrlichkeit, Vertrauen,Offenheit und Respekt vor Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern fürHanscraft & Co. konstante Säulen ihrer Unternehmenskultur, die zuihrem Erfolg beitragen. Vom Querdenken geprägt, entstand schon vorvielen Jahren eine Idee, auf dem das Erfolgsrezept des sechsköpfigenTeams beruht: "Friends don't let friends drink bad beer!"www.hc-co.deÜber Jameson Irish WhiskeyJameson Irish Whiskey, die weltweite Nummer 1 unter den irischenWhiskeys, blickt auf eine lange Historie und Erfolgsgeschichtezurück. Seit über 230 Jahren wird Jameson in Irland hergestellt. JohnJameson kreierte 1780 den Jameson Irish Whiskey und schuf damit eineKultur für Whiskey-Liebhaber, die jeden Moment leben undwertschätzen. Der in der Midleton Destillerie hergestellte IrishWhiskey steht international längst als Synonym für die ganzeKategorie. Dieser ausgezeichnete Ruf beruht zum einen auf einerlangen Tradition mit gleichbleibend hohen Qualitätsstandards, zumanderen auf der starken Glaubwürdigkeit der Marke Jameson. Einweiteres Markenzeichen ist die besondere Milde im Geschmack, welchedurch die dreifache Destillation und die Verwendung von gemälzter undungemälzter Gerste hervorgerufen wird. Stets bodenständig undauthentisch, verkörpert Jameson heute das moderne Irland.www.jamesonwhiskey.comÜber Pernod Ricard Deutschland:Jameson ist eine der erfolgreichen Kernmarken aus demumfangreichen Sortiment der Pernod Ricard Deutschland GmbH mit Sitzin Köln. Auf dem hiesigen Markt vertreibt und vermarktet PernodRicard Deutschland ein breites Portfolio von bekanntenPremiumspirituosen. Das Sortiment umfasst unter anderem die MarkenRamazzotti, Havana Club, Absolut, Ballantine´s, Chivas Regal,Jameson, The Glenlivet, Malibu und Lillet. Mit 223 Mitarbeiternkonnte Pernod Ricard Deutschland im Geschäftsjahr 2015/16 einenBruttoumsatz von 720 Millionen Euro verzeichnen und damit seineMarktführerposition weiter stärken. 