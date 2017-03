Mut macht Unternehmerinnen, doch erst gute Rahmenbedingungen machen den Erfolg (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) -Trotz guter Bedingungen Deutschland nur Mittelmaß: Der MastercardIndex of Women Entrepreneurs zeigt, in welchen Ländern sich vonFrauen geführte Firmen am besten entfaltenDer Mastercard Index of Women Entrepreneurs (MIWE / http://newsroom.mastercard.com/eu/files/2017/03/Report-Mastercard-Index-of-Women-Entrepreneurs-2017-Mar-3.pdf) untersucht anlässlich des InternationalenFrauentags am 8. März die Fortschritte und Leistungen von Frauen inder Arbeitswelt und zeigt auf, welche Faktoren und Rahmenbedingungenam effektivsten sind, um den "Gender Gap" unter den Unternehmern zuschließen. Anhand von zwölf Indikatoren und 25 Sub-Indikatoren wurden54 Märkte untersucht, um Unterschiede hinsichtlich der Auswirkung vonFrauenförderung, Wissenskapital und Zugang zu finanziellen Ressourcensowie Unterstützung unternehmerischer Faktoren aufzuzeigen.Für die Auswertung wurde für jedes Land ein Index-Score erstellt.In Märkten mit hohen Scores machen Frauen als Unternehmerinnen eherFortschritte, der Zugang zu finanziellen Services und Ausbildung istgewährleistet, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) werden stärkerunterstützt und es herrschen gute Bedingungen für Unternehmer.Länder mit hoch entwickelter Volkswirtschaft führen den Index an.An der Spitze steht Neuseeland (74,4) gefolgt von Kanada (72,4) undden USA (69,9). Diese Märkte bieten die besten Bedingungen für dieFörderung von Unternehmen, die von Frauen geführt werden. Dazu gehörtein stabiles Umfeld aus KMUs, gesellschaftliche Stabilität undungehinderte geschäftliche Aktivität.Mit einer Gesamtpunktzahl von 64,4 (Pos. 22) und einem weiblichenAnteil von 25,5 Prozent an allen Unternehmern (Pos. 27) befindet sichDeutschland im Mittelfeld des Rankings. Trotz einer starken,hochinnovativen und technologieorientierten Volkswirtschaft ist derStand beim Unternehmertum im globalen Vergleich enttäuschend niedrig.Obwohl die zugrunde liegenden unternehmerischen Bedingungen und diestaatliche Unterstützung günstig sind ("Unterstützendeunternehmerische Bedingungen" 78,0, Pos. 11), sind andere Aspekte wiedie Chancen von Frauen auf Karriere, das vorhandene Wissensvermögenund der Zugang zu Finanzierungen besonders schwach. Zum Beispielfehlen Frauen auf ihrem Karriereweg weibliche Counterparts beiFührungskräften und in der Unternehmensleitung. Von 100 deutschenFührungskräften machen Frauen nur etwas mehr als ein Viertel aus(29,5 Prozent, Pos. 33).Auffallend ist, dass die gesamte unternehmerische Aktivitätsrate(TEA), die sowohl Männer als auch Frauen in der Bevölkerung umfasst,für Deutschland sehr niedrig ist: Nur 5,3 Prozent der Bevölkerung imAlter von 18 bis 64 Jahren sind in irgendeiner Form unternehmerischtätig. 40 Prozent der deutschen Bevölkerung möchten aus Angst zuScheitern gar keine unternehmerische Verantwortung übernehmen. Von100 Frauen im erwerbsfähigen Alter erwägen sogar nur 3,3unternehmerisch tätig zu werden oder haben bereits ein Unternehmengegründet.Weiter verschärft wird dies durch eine mangelnde Integration derunternehmerischen Aus- und Weiterbildung im Schulsystem und dieschlechte kulturelle Akzeptanz und Wahrnehmung von Unternehmerinnen.Ganz anders stellt sich die Situation in Volkswirtschaften mitniedrigerem Einkommensniveau dar, die gleichzeitig mit den höchstenAnteil an von Frauen geführten Unternehmen aufweisen, beispielsweiseUganda (34,8 Prozent), Bangladesch (31,6 Prozent) und Vietnam (31,4Prozent). Frauen gründen dort meist aus der Not heraus einUnternehmen statt aus einer guten Geschäftsidee heraus."Unsere Studie zeigt, dass Frauen besser in der Lage sind, ihrvolles Potenzial zu erkennen, ihre Ziele zu erreichen undletztendlich mehr integratives Wachstum zu generieren, wenn sieleichteren Zugang zu relevanten Netzwerken haben. Wir haben dieMöglichkeit, kulturelle und organisatorische Themen anzusprechen undweibliche Führungskräfte noch stärker zu unterstützen", sagt AnnCairns, President, International Markets, Mastercard."Das Auftreten ambitionierter, tatkräftiger Frauen sollte alswesentlicher wirtschaftlicher Erfolgsfaktor gesehen werden. Währenddie Gesellschaft vorhandene kulturell bedingte Vorurteile angehenmuss, werden wir unseren Teil dazu beisteuern, die Bedingungen zuschaffen, die das Fundament persönlicher und wirtschaftlicherEntfaltung stärken und verbreitern", sagt Martina Hund-Mejean, ChiefFinancial Officer von Mastercard.Weitere ErgebnisseInnerhalb des MIWE wurde zudem untersucht, welche FaktorenUnternehmerinnen fördern oder sie behindern:- In Entwicklungsländern treibt Frauen vor allem Mut und Einsatzan, ein Unternehmen zu gründen. In diesen Volkswirtschaften bauenFrauen Geschäftsmodelle auf, die nicht in erster Linie auf Wissenoder Innovation beruhen.- Um als Unternehmerinnen langfristig erfolgreich zu sein,benötigen sie jedoch nicht nur Mut und Einsatz, sondern Zugang zuFinanzierungsquellen und -dienstleistungen, geringe bürokratischeAuflagen, ausreichende KMU-Fördermaßnahmen und gut organisierteBehörden als Ansprechpartner - Bedingungen, wie sie unter anderem inden Top 5 des Indizes, Neuseeland (74,4), Kanada (72,4), den USA(69,9), Schweden (69,6) und Singapur (69,5), vorzufinden sind.- Interessant ist, dass in den Philippinen (68,4, 8. Position),Peru (64,3, 23. Pos.), Malaysia (63,9, 25. Pos.), China (61,3, 31.Pos.) und Mexiko (59,1, 40. Pos.), wo die Förderbedingungen nicht sogünstig sind, eine hochdynamische und sehr lebendigeUnternehmerlandschaft existiert. Hier werden Business-Chancen oftschnell erkannt und der Status erfolgreicher Unternehmerinnen undUnternehmer genießt hohes Ansehen. Unternehmerinnen lassen sich indiesem Umfeld oft von einem starken Erfolgswillen leiten.- Die niedrigen Platzierungen von Ländern wie Indien (41,7, 49.Pos.), Saudi-Arabien (37,2, 52. Pos.) und Ägypten (34,0, 53. Pos.)lassen vermuten, dass kulturell bedingte Vorurteile Frauen davonabhalten, in Führungspositionen aufzusteigen und unternehmerischeChancen zu nutzen.- Zu den größten Hindernissen, die Frauen am Unternehmertumhindern, gehören laut der Studie fehlende Finanzierung oder fehlendesBeteiligungskapital, behördliche Auflagen und institutionelleIneffizienz, Mangel an Selbstvertrauen und Unternehmergeist, Angstvor Scheitern, soziokulturelle Einschränkungen sowie ungenügendeQualifikation und Bildung. In fast allen der beteiligten 54 Länderhemmt zumindest eine dieser Einschränkungen den Fortschritt vonFrauen als Unternehmerinnen.Die vollständigen Ergebnisse der Studie finden Sie hier: http://newsroom.mastercard.com/eu/files/2017/03/Report-Mastercard-Index-of-Women-Entrepreneurs-2017-Mar-3.pdfMastercard Index of Women Entrepreneurs - die 10 Topländer mit denbesten Bedingungen und meisten Chancen für den Erfolg weiblichgeführter Unternehmen1. Neuseeland - 74,42. Kanada - 72,43. USA - 69,94. Schweden - 69,65. Singapur - 69,56. Belgien - 69,07. Australien - 68,58. Philippinen - 68,49. Großbritannien - 67,910. Thailand - 67,5Anteil der Unternehmensinhaberinnen an der Gesamtzahl der Firmen -die 10 Topländer1. Uganda - 34,8 Prozent2. Botswana - 34,6 Prozent3. Neuseeland - 33,3 Prozent4. Russland - 32,6 Prozent5. Österreich - 32,4 Prozent6. Bangladesch - 31,6 Prozent7. Vietnam - 31,4 Prozent8. China - 30,9 Prozent9. Spanien - 30,8 Prozent10. USA - 30,7 ProzentDeutschland im internationalen Vergleich- Gesamt-Index-Score 64,4 - Position 22- Weibliche Unternehmensinhaber 25,5 Prozent - Position 27- Auswirkung von Frauenförderung 51,0 - Position 31- Frauen in Führungspositionen 29,5 Prozent - Pos. 33- Wissenskapital und Zugang zu finanziellen Ressourcen 72,6 -Position 34- Positive sozio-kulturelle Wahrnehmung von Unternehmerinnen 64,7 -Position 35- Unterstützende unternehmerische Bedingungen 78,0 - Position 11Über den Mastercard Index of Women EnterpreneursDer Mastercard Index of Women Entrepreneurs bildet dieMöglichkeiten von Frauen ab, Chancen für ihre Geschäftsmodelle zunutzen, die sich durch günstige Bedingungen innerhalb des jeweiligenlokalen Umfeldes ergeben. Der Wert ist die gewichtete Summe aus dreiKomponenten:1. Auswirkung von Frauenförderung - Niveau der Voreingenommenheitgegenüber Frauen als wirtschaftlich Handelnde, als Führungskräfte inPolitik und Unternehmen sowie Finanzkraft und unternehmerischeNeigungen von Frauen2. Wissenskapital und Zugang zu finanziellen Ressourcen - Niveaudes Zugangs, den Frauen zu grundlegenden Finanzierungsmöglichkeitenhaben, fortgeschrittenes Wissenskapital und KMU-Förderung3. Unterstützende unternehmerischer Bedingungen - allgemeineWahrnehmung der lokalen Rahmenbedingungen, unter denen Frauenwirtschaftlich tätig sein können, Niveau der behördlichen Verwaltung,weibliche Wahrnehmung des Sicherheitsniveaus und kulturell bedingteWahrnehmung des Beitrags von Frauen zum HaushaltseinkommenEs werden 54 Märkte anhand von zwölf Indikatoren und 25Subindikatoren aus der Region Asien-Pazifik, dem Nahen Osten undAfrika, Nordamerika, Lateinamerika und Europa verglichen - damitwerden 78,6 Prozent der weltweiten weiblichen Arbeitskräfte erfasst.Über MastercardMastercard (NYSE: MA http://www.mastercard.com/) ist eininternationales Technologieunternehmen im Zahlungsverkehr. Mit demschnellsten Zahlungsabwicklungsnetzwerk der Welt verbindet MastercardKartenbesitzer, Banken, Händler, Regierungen und Unternehmen in über210 Ländern und Gebieten. Die Produkte und Leistungen von Mastercardgestalten die alltäglichen Handelsgeschäfte für alle Beteiligteneinfacher, sicherer und effizienter. Das gilt für Einkaufen undReisen ebenso wie für Unternehmensführung und die Verwaltung vonFinanzen. Folgen Sie uns auf Twitter @MastercardDE(https://twitter.com/MastercardDE), reden Sie mit im Beyond theTransaction Blog(http://newsroom.mastercard.com/category/trending-topics/) undabonnieren Sie die neuesten Nachrichten im Engagement Bureau(http://newsroom.mastercard.com/eu/de/).Pressekontakt:Juliane WolffHead of CommunicationsGermany and Switzerland, MastercardTel: +49 172 1880720E-Mail: juliane.wolff@mastercard.comfollow us on twitter @MastercardDEOriginal-Content von: Mastercard Deutschland, übermittelt durch news aktuell