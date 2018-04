Mut kommt jetzt per Post ins Haus - Evangelische Kirche startet Aktion gegen zunehmende Ängste (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Gegen die zunehmenden Ängste in der Gesellschaft und impersönlichen Leben setzt die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau(EKHN) den Mut. Unter dem Motto "Fürchtet Euch nicht" macht sie seitDienstag (17. April) Menschen Hoffnung, besser mit den täglichenÄngsten umgehen zu lernen. Dazu bekommen die rund 1,6 MillionenMitglieder sogar eine Portion Mut direkt nach Hause geschickt. EinBrief in hoffnungsvollem Grün an alle evangelischen Haushalte imKirchengebiet setzt dabei auf Zuversicht und Courage gegen diegrassierende Furcht. Motivation zur Entwicklung der aktuellen Aktionwar auch der wachsende Populismus und politische Extremismus, derbewusst darauf abzielt, neue Ängste bei Menschen zu schüren.Mit Ängsten besser umgehen lernenDas aufwendig gestaltete Schreiben mit dem Außenaufdruck "Waskommt morgen" enthält wertvolle Tipps zum praktischen Umgang mitÄngsten, gibt Hinweise auf Hilfsangebote und verweist auf diechristlichen Traditionen als probates Mittel gegen die Verzweiflung.Daneben erzählen sechs Menschen hautnah, wie sie mit ihren Ängstenumgehen. Dazu gehört eine Frau, die sich abends nicht mehr alleine indie Stadt traut, eine Flüchtlingshelferin, der vor Anfeindungen grautoder ein Pfarrer, der nicht mehr auf die Kanzel steigen konnte.Ergänzt wird der Brief, der aufgefaltet einer Zeitungsseite ähnelt,durch ein humorvoll gemeintes Stimmungsbarometer, bei dem jeder seineaktuelle Gemütslage ablesen kann. Weitere persönliche Portraits,Interviews mit Experten, Hilfsangebote sowie vertiefendeInformationen zur Aktion, bieten die Internetseitewww.Mut-und-Angst.de und die sozialen Netzwerke unter dem Hashtag#MutundAngst.Mit Furcht keine Politik machenDer hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung machte bei derVorstellung der Aktion in Frankfurt am Main auf die besondereHerausforderung im Umgang mit Ängsten aufmerksam. So würde die Angstin gesellschaftlichen und politischen Debatten oft bewusst geschürt."Natürlich müssen Probleme benannt werden, um sie zu lösen. Aber esist nicht gut, wenn Menschen unnötig Angst gemacht wird, um damitPolitik zu machen", so Jung. Aus christlicher Sicht sei es wichtig,"dass Menschen einen klaren Blick behalten und sich nicht von Angstbeherrschen lassen". Angst gehöre zum Leben, aber sie dürfe es nichtbeherrschen. So läge im christlichen Glauben eine besondere Kraft,die die Verunsicherungen ernst nehme aber dazu beitrage, "sich vonAngst nicht gefangen nehmen zu lassen". Der Glaube verweise auf Gott,"der größer ist, als alles, was uns Angst macht". Dies könne helfen,Ängste zu überwinden oder mit ihnen besser zu leben, erklärte derKirchenpräsident.Breite Begleitung organisierenDas "Fürchte-Dich-nicht"-Schreiben ist Teil einer neuenImpulspost-Aktion, mit der die hessen-nassauische Kirche ihreMitglieder zwei Mal im Jahr besonders anspricht. Sie wird von denGemeinden vor Ort und besonderen Beratungsangeboten flankiert. Sowehen an über 500 Orten im Kirchengebiet von Biedenkopf im Norden bisNeckarsteinach im Süden und von Schlitz im Osten bis Bingen im Westenwieder fast 700 Großbanner und Flaggen mit dem grünen Aktionsmotiv"Fürchte Dich nicht". Seit 2012 versendet die Evangelische Kirche inHessen und Nassau zwei Mal im Jahr einen Brief an alle Mitglieder miteinem Glaubens-Anstoß. Sie will mit der "Impulspost" Themen, die fürdie Menschen und ihr Zusammenleben wichtig sind, mit einer besonderenchristlichen Perspektive zu ihren Mitgliedern bringen.Internetseite zur Aktion:www.Mut-und-Angst.deHashtag: #MutundAngst>> Pressematerial direkt unter:http://mut-und-angst.de/info/presse.htmlPressekontakt:Pressestelle der Evangelischen Kirche in Hessen und NassauVolker Rahnwww.ekhn.de/pressepresse@ekhn.deTel: 06151-405504Original-Content von: Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, übermittelt durch news aktuell