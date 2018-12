Musterklage gegen Volkswagen: Über 200.000 Dieselfahrer eingetragen

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

WOLFSBURG (dts Nachrichtenagentur) - Mehr als 200.000 betroffene Besitzer von Dieselfahrzeugen der Marken VW, Audi, Skoda oder Seat wollen sich der Musterfeststellungsklage des Bundesverbands der Verbraucherzentralen (VZBV) anschließen. Ein Sprecher des Bundesamts für Justiz bestätigte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" am Freitag auf Anfrage: "Mit Stand 20. Dezember um 17 Uhr haben sich mehr als 212.000 Bürger in das erforderliche Klageregister eingetragen. Sie schließen sich damit der Klage an."

Am 1. November hatte der Bundesverband der Verbraucherzentralen eine Musterfeststellungsklage gegen den Volkswagenkonzern eingereicht. Richter müssen nun feststellen, ob VW bei der Abgasreinigung manipuliert hat und schadensersatzpflichtig ist.

Foto: über dts Nachrichtenagentur