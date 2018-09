Musteringenieurgesetz würdigt besondere Rolle des Wirtschaftsingenieurwesens

Berlin (ots) - Das Wirtschaftsingenieurwesen ist eineigenständiger Studiengang und ein höchst erfolgreiches Berufsbild.Dem trägt das neue Musteringenieurgesetz Rechnung, was dieWirtschaftsministerkonferenz jetzt beschlossen hat.Wirtschaftsingenieurinnen und Wirtschaftsingenieure verbindenTechnikkompetenz mit einem Blick für wirtschaftlichen Erfolg. Alsinterdisziplinär ausgebildete und flexibel einsetzbare Generalistenübernehmen sie in Unternehmen an wichtigen Schnittstellenpositionenintegrierende und leitende Funktionen. Dieser besonderen Rollen desWirtschaftsingenieurwesens trägt das jetzt von denWirtschaftsministerkonferenz beschlossene MusteringenieurgesetzRechnung. "Wirtschaftsingenieurwissenschaftliche Studiengängebestehen aus ingenieurwissenschaftlichen und betriebswirtschaftlichenTeilen sowie einem Integrationsbereich mit unterschiedlichemSchwerpunkt. Um den Besonderheiten des Wirtschaftsingenieurwesensgerecht zu werden, wird bei wirtschaftsingenieurwissenschaftlichenStudiengängen auf die Festschreibung eines MINT-Anteils verzichtet",teilt die Wirtschaftsministerkonferenz mit."Als Folge dieser Entscheidung bleiben alle existierendenStudiengänge des Wirtschaftsingenieurwesens ebenso wie dieBerufsbezeichnung erhalten", sagt dazu Prof. Dr.-Ing. Wolf-ChristianHildebrand, Präsident des Verbandes Deutscher Wirtschaftsingenieuree.V. (VWI): "Wir begrüßen die Regelung ausdrücklich. Sieunterstreicht die besondere Rolle des Fachbereichs und schützt dieHochschulautonomie bei der Ausgestaltung der Studienfächer."Im Vorfeld der Entscheidung der Wirtschaftsministerkonferenz hattees Auseinandersetzungen um den MINT-Anteil im Studium sowie um dieBerufsbezeichnung "Ingenieur(in)" gegeben. Unter anderem hatten dieBundesingenieurkammern verlangt, künftig allein über die Vergabe derBerufsbezeichnung entscheiden zu können, und einen hohen MINT-Anteilgefordert. "Eine hochschulfremde Überprüfung der Absolventinnen undAbsolventen sowie ihrer Berechtigung, den Ingenieurtitel zu tragen,wäre jedoch ein massiver Eingriff in die Hochschulautonomie gewesen",sagt VWI-Geschäftsführer Dipl.-Ing. Axel Haas: "Eine solche Regelunghätte zudem den deutschen Hochschulen die Kompetenz abgesprochen,qualitativ hochwertige ingenieurwissenschaftliche Studiengänge zukonzipieren." Daher habe sich der VWI für die jetzt erfolgteAusgestaltung des Musteringenieurgesetzes stark gemacht.Mit dem Musteringenieurgesetz will dieWirtschaftsministerkonferenz eine Vereinheitlichung der Landesgesetzeerreichen. In einem nächsten Schritt müssen nun die Bundesländer,deren Regelungen vom Musteringenieurgesetz abweichen, zu einerentsprechenden Anpassung ihrer Gesetze bewegt werden.Der VWIDer Verband Deutscher Wirtschaftsingenieure e.V. (VWI) wurde 1932gegründet und hat seinen Hauptsitz in Berlin. Mit dem Ziel,Wirtschaftsingenieure und Wirtschaftsingenieurinnen ininterdisziplinären Tätigkeitsfeldern zu fördern, hat sich der VWI alsführender Verband des Wirtschaftsingenieurwesens etabliert und zähltmittlerweile über 6000 Mitglieder - Tendenz steigend. www.vwi.orgPressekontakt:Verband Deutscher Wirtschaftsingenieure e.V.Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Axel HaasPräsident: Prof. Dr.-Ing. Wolf-Christian HildebrandVerband Deutscher Wirtschaftsingenieure e.V.Hermann-Köhl-Straße 728199 BremenTelefon: +49 179 10 57 567E-Mail: axel.haas@vwi.orgOriginal-Content von: Verband Deutscher Wirtschaftsingenieure e.V., übermittelt durch news aktuell