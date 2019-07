Kalbach-Uttrichshausen (ots) -Seit Ende Juni gibt es einen weiteren Grund das Fertighaus Centerin Mannheim zu besuchen. Dort erwartet alle Interessierten dasbrandaktuelle Musterhaus "Victoria" von RENSCH-HAUS aus der Rhön."Victoria" ist die konsequente Erweiterung der Hauslinie Trendline R,die für geradlinig, zugleich imposante Flach- und Pultdächer steht.Das gestalterische Grundkonzept des Flachdachhauses zeigt eineDefinition des klassisch, modernen und doch traditionellenBauhausstils. "Victoria" hat Charme: Anbauelemente, wie dieTerrassen- oder Eingangsüberdachung verschmelzen durch ihreLinienführung mit dem Hauptbaukörper. Optisches Highlight derAußenfassade sind die in Rostoptik gehaltenen HPL-Kompaktplatten, dieaus hochdruckverpressten harzimprägnierten Kraftpapieren bestehen."Victoria", die Siegerin.Martin Rensch, Geschäftsführer von RENSCH-HAUS: "Mit unseremHaustyp "Victoria" ist es uns wieder gelungen, sehr konkret auf diemodernen Lebensumstände von Familien einzugehen und dem Umwelt- undKlimaschutz größtmögliche Rechte einzuräumen."RENSCH-HAUS präsentiert bei diesem Haustyp einenavantgardistischen Grundriss mit Holz als primärem Baustoff. Die Nähezur Natur ergibt sich durch zwei Freisitze und umfangreicheVerglasungen im Erdgeschoss. "Victoria!" Ist ein Haus für Menschen,die großen Wert auf anspruchsvolle Wohnerlebnisse legen.Zu den inneren Werten:Mit einer Wohnfläche von fast 190 m² bietet "Victoria"beeindruckend viel Platz für die ganze Familie. Klare und großzügigeWohnräume, damit verbunden lange Sichtachsen im Haus, schaffen einwohnliches, zugleich großartiges Lebensgefühl. Eine geradläufigeTreppe und die offene Galerie im Obergeschoss nehmen dieFormensprache der Außengestaltung auf und transferieren sie insInnere.Das Haus "Victoria" ist mit dem diffusionsoffenen Dämmkonzept"thermo-around natur" ausgestattet. Die Außenwände, ca. 330 mm dick,enthalten eine Holzfaser-/Zellulosedämmung mit einem U-Wert von 0,14W/m²K. Als verbaute Heizung wählte RENSCH-HAUS dieFrischluft-Wärmetechnik mit Wärmerückgewinnung und Kühlfunktion inKombination mit einer Photovoltaik-Anlage mit Batteriespeicher. Dazuist das Musterhaus "Victoria" mit der kinderleicht zu bedienendenSmart Home Technologie "RENSCH-HAUS i-tec" ausgestattet.Das moderne Einfamilienhaus erfüllt die Kriterien, die zurErlangung der BNK-Zertifizierung erforderlich sind. DasBNK-Zertifikat ist ein Gütesiegel des BMUB (Bundesministerium fürUmwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit), welches denBauherren ermöglicht, einen Nachweis über die Nachhaltigkeit ihresgebauten Hauses zu erhalten.Herzlich willkommen in Mannheim.Das Deutsche Fertighaus Center in Mannheim, in dem RENSCH-HAUSneben anderen Haustypen den neuen Baukörper "Victoria" ab Ende Juni2019 ausstellt, ist täglich von 10 bis 17 Uhr für alleBauinteressierte geöffnet. Weitere Infos zum brandaktuellenMusterhaus auf www.rensch-haus.com.RENSCH-HAUS mit Sitz in Kalbach-Uttrichshausen versteht sich alsHausmanufaktur mit ausschließlicher Produktion in Deutschland. DasUnternehmen blickt auf eine über 140 Jahre lange Firmengeschichtezurück. RENSCH-HAUS bildet als anerkannter Ausbildungsbetrieb inverschiedenen Berufen aus. Musterhäuser und Verkaufsbüros vonRENSCH-HAUS gibt es bundesweit.Mit mehr als 240 Mitarbeitern gilt RENSCH-HAUS als einer derführenden Anbieter moderner, energieeffizienter Ein- undZweifamilienhäuser. Auszeichnungen für Handwerk und Designunterstreichen die Führungsposition des Unternehmens, das den AspektRespekt ganz weit nach vorn stellt. Wer anderen Menschen Häuser baut,der übernimmt eine große Verantwortung. Verantwortung gegenüberBauherren und deren Familien, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,Lieferanten und - nicht zuletzt - gegenüber Ressourcen, Umwelt undKlimaschutz. Dirk Wolschke, Geschäftsführer bei RENSCH-HAUS: "Inunserer schnelllebigen Zeit wollen wir mit dem Leitsatz 'Bauen mitRespekt' unseren Anspruch markieren, mit dem wir als Unternehmen, imEinklang mit der Natur, für Menschen ein Zuhause bauen. Es geht nichtum das 'Ob', es geht um das 'Wie?'."Pressekontakt:RENSCH-HAUS GMBHMelanie RützelMottener Straße 1336148 Kalbach-UttrichshausenTelefon 09742 91-0info@rensch-haus.comwww.rensch-haus.comOriginal-Content von: RENSCH-HAUS GMBH, übermittelt durch news aktuell