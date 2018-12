Musterfeststellungsklage: die wichtigsten Fragen / ADAC Juristen erhalten 25.000 Anfragen pro Woche

München (ots) - Seit Ende November können sich betroffeneAutobesitzer der Musterfeststellungsklage gegen die Volkswagen AGanschließen. Bereits rund 155.000 betroffene Dieselfahrer haben sichbisher beim Bundesamt für Justiz (BfJ) für die Eintragung insKlageregister angemeldet. Die ADAC Juristen erhalten seit Eröffnungdes Klageregisters etwa 25.000 Anfragen pro Woche. Die wichtigstenund häufigsten Fragen dabei sind:Bis wann kann ich mich ins Klageregister eintragen?Grundsätzlich ist eine Anmeldung bis einen Tag vor Beginn desersten Termins im Musterfeststellungsverfahren möglich. Den Terminmacht das BfJ auf seiner Internetseite öffentlich bekannt. Aber: ImFall der Klage gegen VW wegen manipulierter Software sollte zurVermeidung von Verjährungsrisiken sicherheitshalber eine Anmeldungvor dem Jahresende erfolgen.Wie melde ich mich an?Das BfJ hat ein Formular für die Anmeldung der Ansprücheveröffentlicht. Man kann sich sowohl per Post als auch elektronischeintragen. Der Online-Weg ist dabei empfehlenswerter. Denn hierbeierfolgt vor dem Versenden der Anmeldung eine Überprüfung, ob (nichtaber welche) Eintragungen in den Pflichtfeldern erfolgt sind. Nurwenn das Formular vollständig ausgefüllt ist, kann das Formular überden Button "per E-Mail senden" verschickt werden. Weitere Unterlagensind nicht erforderlich. Der ADAC hat unter www.adac.de ein Video(sowie ein PDF zum Download) mit einer Ausfüllhilfe bereitgestellt.Wer kann sich anmelden?Nur wer ein vom Abgasskandal betroffenes Fahrzeug der Marken VW,Audi, Seat und Skoda mit Dieselmotoren des Typs EA189 (Hubraum: 1,2,1,6, 2,0 Liter) gekauft hat, kann sich eintragen. In diesenFahrzeugen muss eine illegale Abschalteinrichtung verwendet wordensein. Betroffen ist, wer vom KBA oder dem Hersteller einentsprechendes Rückrufschreiben erhalten hat und zum Updateaufgefordert wurde.Alle Informationen rund um die Musterfeststellungsklage sowie dasVideo zur Ausfüllhilfe gibt es unterhttps://adac.de/musterfeststellungsklage.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell