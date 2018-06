Musterfeststellungsklage muss für alle Umwelt- und Verbraucherschutzverbände möglich sein

Berlin (ots) - Umweltdachverband Deutscher Naturschutzring (DNR)fordert gemeinsam mit der Deutschen Umwelthilfe (DUH)Bundestagsabgeordnete auf, dem Gesetzentwurf in der vorliegenden Formnicht zuzustimmen - Entwurf schließt eine Vielzahl von Verbänden vonder Klageberechtigung aus - Verbraucherrechte werden nichthinreichend gestärkt - Fachliche Expertise des Verbandes sollteausschlaggebend seinAm 8.6.2018 berät der Deutsche Bundestag in der ersten Lesung überden Gesetzentwurf zur Musterfeststellungsklage, den das Kabinett am16. Mai 2018 beschlossen hat. Der Umweltdachverband DNR kritisiertgemeinsam mit der DUH den vorliegenden Entwurf in seiner jetzigenForm als reine "Placebo-Maßnahme", da eine Vielzahl hochqualifizierter Umwelt- und Naturschutzverbände nicht klageberechtigtwären und die Rechte der Verbraucher gegenüber rechtswidrigagierenden Konzernen nicht ausreichend gestärkt werden. DieAbgeordneten sind aufgefordert, sich für deutliche Korrekturen amvorliegenden Entwurf auszusprechen. DUH und DNR begrüßen die vomAusschuss für Recht und Verbraucherschutz für den 11.6.2018angesetzte Sachverständigenanhörung. Ziel muss es sein, dass dieMusterfeststellungsklage allen Umwelt-, Natur- undVerbraucherschutzverbänden zur Verfügung steht.Die Musterfeststellungsklage ist ein zentrales Versprechen imKoalitionsvertrag an die Verbraucher. Verbände sollen stellvertretendfür eine Gruppe von Betroffenen gegen Rechtsverstöße großer Konzerne,beispielsweise aus der Automobil-, Chemie- oder Agrarbranche,vorgehen können. So soll es möglich werden, sich gegen zu hoheEnergiepreise, einen zu hohen Pestizidgehalt im Trinkwasser,Umweltgifte in Lebensmitteln oder das Überschreiten vonSchadstoffwerten in Energiesparlampen oder Pkw zur Wehr setzen zukönnen. Nach dem jetzigen Gesetzentwurf wären jedoch fast alleUmwelt- und Naturschutzverbände gar nicht klageberechtigt.Hinzukommt, dass nach der Feststellung einer Rechtswidrigkeit derVerbraucher weiterhin einzeln den Rechtsweg beschreiten muss, umseine Ansprüche geltend zu machen.Dazu Kai Niebert, DNR-Präsident: "Die Kriterien, die im jetzigenEntwurf zur Musterfeststellungsklage angelegt werden, sind völligunangemessen. Das Instrument muss allen Umwelt- undVerbraucherschutzverbänden zur Verfügung stehen, nur dann kann dasGesetz sein Ziel, die Rechte der Verbraucher zu stärken und ihneneine starke Stimme zu geben, tatsächlich entfalten."Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH ergänzt:"Besonders kleine Verbände verfügen über eine jahrelang aufgebauteFachexpertise, so dass gerade sie sich schlagkräftig und fundiert imRahmen einer Musterfeststellungsklage für die Rechte der Verbraucherstark machen können. Um eine Musterfeststellungsklage durchführen zukönnen, sollte das Fachwissen ausschlaggebend sein, nicht einewillkürlich gewählte Mitgliederzahl oder Listung beim Bundesamt fürJustiz."Das Argument, klageberechtige Verbände verfolgten einkommerzielles Interesse an der Musterfeststellungsklage weisen DNRund DUH als haltlos zurück. Schließlich müssten die Verbraucher nacherfolgreicher Musterfeststellungsklage ihren Schadensersatz in einemweiteren Verfahren individuell einklagen, so dass der jeweiligeVerband davon nicht profitiert.Hintergrund:Der jetzige Gesetzentwurf zur Musterfeststellungsklage definiertdie Kriterien für die Klageberechtigung. Demnach sollen nur beimBundesamt für Justiz als "qualifizierte Einrichtungen" gelisteteEinrichtungen klageberechtigt sein und dies auch nur, wenn siezusätzliche Voraussetzungen erfüllen: 1) Sie müssen mindestens zehnVerbände als Mitglieder haben oder mindestens 350 natürlichePersonen. 2) Sie müssen mindestens vier Jahre als beim Bundesamt fürJustiz als "qualifizierte Einrichtungen, die in DeutschlandUnterlassungsklagen einreichen dürfen, gelistet sein. 3) Sie dürfenkein kommerzielles Interesse an den Klagen haben. 4) Sie dürfen nichtmehr als fünf Prozent ihres Budgets von Wirtschaftsunternehmernerhalten.Kontakt:Kai Niebert, Präsident DNR0160 95602512, niebert@dnr.deSascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer DUH0160 90354509, mueller-kraenner@duh.deDNR-Pressestelle:Nina Slattery, Pressesprecherin0160 5102258, nina.slattery@dnr.deDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell