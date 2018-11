Musterfeststellungsklage gegen VW ist eingegangen

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

BERLIN/BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Das Oberlandesgericht Braunschweig hat am Donnerstag den Eingang der ersten Musterfeststellungsklage gegen VW bestätigt.



Am Morgen sei die Klage im Original bei dem Gericht eingegangen, bestätigte eine Gerichtssprecherin. In der Nacht hatte der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) die mehr als 200 Seiten umfassende Klage bereits per Fax hinterlegt. Der Verband zieht stellvertretend für Zehntausende Dieselfahrer vor Gericht.

Ziel der Klage ist, dass Dieselfahrer, die vom Rückruf bei Volkswagen betroffen sind, für den Wertverlust ihrer Fahrzeuge entschädigt werden. Es ist die bundesweit erste Musterfeststellungsklage im Skandal um Manipulationen an Dieselmotoren.

Mit dem neuen Instrument der Musterfeststellungsklage können Verbraucherschützer stellvertretend für viele Betroffene gegen Unternehmen klagen. Die Verbraucher selbst tragen dabei kein finanzielles Risiko. "Volkswagen hat betrogen und schuldet geschädigten Verbraucherinnen und Verbrauchern dafür Schadenersatz", sagte vzbv-Vorstand Klaus Müller./bcf/DP/zb