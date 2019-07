Nürnberg (ots) - In dem Musterfeststellungsklageverfahren gegen VWwies der 4. Zivilsenat des OLG Braunschweig im Vorfeld desVerhandlungstermins am 30.09.2019 darauf hin, dass das wichtigsteFeststellungsziel bereits unzulässig sein könnte. DerVerbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv) alsMusterfeststellungskläger hatte als Ziel die Feststellung ausgegeben,dass Volkswagen Käufer vorsätzlich sittenwidrig geschädigt hat unddaher Schadensersatz schuldet. "Eben dies hält das OLG Braunschweignach seinen aktuellen Hinweisen für nicht zulässig. Stichtag für einenegative Bindungswirkung ist bereits der 30.09.2019", warnen Dr.Marcus Hoffmann und Mirko Göpfert, Partner der imVerbraucherschutzrecht tätigen Kanzlei Dr. Hoffmann & PartnerRechtsanwälte aus Nürnberg.Mehr als 400.000 Fahrzeugbesitzer der Marken VW, Audi, Seat undSkoda mit Dieselmotoren des Typs EA 189 haben sich derMusterfeststellungsklage angeschlossen. Das ausgegebene Ziel des vzbvist die Feststellung, dass Volkswagen Käufer vorsätzlich sittenwidriggeschädigt hat und daher Schadensersatz schuldet.Das OLG Braunschweig wies in seinem bislang augenscheinlich völligunbeachtet gebliebenen Beschluss vom 03.07.2019 darauf hin, dass sich"die Musterfeststellungsklage nicht auf die Feststellung vonAnsprüchen - auch nicht dem Grunde nach - erstrecken sollte", wasbereits aus den Gesetzgebungsmaterialien hervorgehe. Nachzutreffender Ansicht entspreche es vielmehr der Funktion derMusterfeststellungsklage, dass es um das gesamte Rechtsverhältnisoder den gesamten Anspruch erst im nachfolgenden Individualverfahrengeht."Nach der vorläufigen Auffassung des Senats geht die Klage alsogerade in ihrem wichtigsten Feststellungsziel über das gesetzlichZulässige hinaus. Ob ein Schadensersatzanspruch gegen VWgrundsätzlich besteht, wird das OLG Braunschweig daher allerVoraussicht nach überhaupt nicht klären", erläutert Rechtsanwalt Dr.Marcus Hoffmann. Nach Auffassung der Nürnberger Rechtsanwälte stehtsomit zu erwarten, dass die hoch gelobte Musterfeststellungsklage denVerbraucher am Ende "bestenfalls" viel Zeit kostet.Darüber hinaus steckt in ihr auch ein ganz erheblichesGefahrenpotential. Wenn das OLG Braunschweig in einzelnen Fragennegative Feststellungen trifft, beispielsweise, dass keineunzulässige Abschalteinrichtung vorliegt, sind alle Betroffenenhieran gebunden. Schadensersatzansprüche können sodann auch nichtmehr erfolgsversprechend vor anderen "verbraucherfreundlicheren"Gerichten, die in aller Regel diesen Umstand bislang zu Lasten von VWunterstellten, geltend gemacht werden.Dieser zunehmenden Gefahr können Verbraucher nur durch einerechtzeitige Rücknahme ihrer Anmeldung zur Musterfeststellungsklagebegegnen. Die Abmeldung kann allerdings nur bis zum 30.09.2019erklärt werden. Ab dem Tag der Rücknahme sollten Autokäufer binnensechs Monaten eine Einzelklage erheben, um eine potentielleVerjährung sicher auszuschließen. Wer schnell und tatsächlichangemessen entschädigt werden will, sollte seine Ansprüche sehrkurzfristig individuell geltend machen.Pressekontakt:Dr. Hoffmann & Partner RechtsanwälteRechtsanwalt Dr. Marcus HoffmannVirchowstraße 20d90409 NürnbergTel: +49 (0) 911 567 94 00Fax: +49 (0) 911 657 94 01E-Mail: presse@drhoffmann-partner.deOriginal-Content von: Dr. Hoffmann & Partner Rechtsanwälte, übermittelt durch news aktuell