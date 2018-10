Musterfeststellungsklage gegen VW - 320.000 potentielle Teilnehmer aus Österreich

Verbraucherschutzverein unterstützt mit MusterbriefWien (ots) - Am 1.11.2018 tritt in Deutschland dieMusterfeststellungsklage in Kraft. Der VerbraucherzentralenBundesverband (vzbv) und der ADAC werden bereits am 1.11.2018 einesolche Klage gegen den VW-Konzern einbringen. Das Ziel drr Klage istdie Feststellung des unlauteren Vorgehens von VW bei derAbgasreinigung und die Feststellung, dass VW für Schadenersatzhaftet. käme es zu keinem Vergleich dann müssten die Geschädigtennoch individuell auf Leistung klagen.Die Anmeldung zum Klageregister ist kosten- und risikolos. Auchösterreichische Geschädigte des VW-Konzernes (VW, Audi, SEAT, Skoda)können sich anmelden.Das bringt drei Vorteile:1) Die Verjährung der Ansprüche wird unterbrochen.2) Die Feststellungen im Urteil binden das Gericht, bei demallenfalls auf Leistung geklagt werden muss.3) Man ist Teil eines möglichen Vergleiches; könnte sich davonaber abmelden."In Österreich haben bislang rund 20.000 Geschädigte VW geklagt.Bleiben 320.000 potentielle Teilnehmer an dieserMusterfeststellungsklage," stellt Peter Kolba, Obmann desVerbraucherschutzvereines (VSV) klar. "Der VSV unterstützt seineMitglieder (30 Euro pro Jahr) durch Erstellung individuellerMusterbriefe. Auf www.-klagen-ohne-risiko.at kann man dieFahrzeugdaten eingeben. Wir senden den Teilnehmern dann beiVeröffentlichung der Klage des vzbv den Musterbrief als pdf-File viaMail, damit sich die Geschädigten rechtlich wirksam anmelden können."Service: Plattform zur Anmeldung an der Musterfeststellungsklagegegen VW: [www.klagen-ohne-risiko.at](http://www.klagen-ohne-risiko.at)Rückfragehinweis:Dr. Peter Kolba, Obmann des VSV, +43 660 2002437Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/31474/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Verbraucherschutzverein, übermittelt durch news aktuell