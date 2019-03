Musterfeststellungsklage gegen Mercedes Benz Bank als unzulässig abgewiesen - Einzelklagen erfolgversprechender

Finanztrends Video zu



mehr >

Hamburg/Stuttgart (ots) - Die Klage der Schutzgemeinschaft fürBankenkunden im Musterfeststellungsverfahren um den Widerruf vonVerbraucherdarlehensverträgen bei der Mercedes Benz Bank AG ist vomOberlandesgericht Stuttgart am 20. März 2019 als unzulässigabgewiesen worden. Der VI. Zivilsenat des OLG Stuttgart hatallerdings die Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen (Az.: 6 MK1/18). Der Hamburger Fachanwalt Peter Hahn von HAHN Rechtsanwälteempfiehlt die individuelle Klage gegen die Mercedes Benz Bank AG alsAlternative. "Das Vorgehen im Wege einer Einzelklage geht nachunseren Erfahrungen deutlich schneller und ist im Normalfallerfolgversprechender. Zur Kostenvermeidung lässt sich im Einzelfallnoch eine Rechtsschutzversicherung abschließen", sagt Anwalt Hahn."Auch wir halten es rechtspolitisch und verfassungsrechtlich fürbedenklich, wenn aufgrund der gesetzlichenZulässigkeitsvoraussetzungen für die Klagebefugnis von sogenanntequalifizierte Einrichtungen im Sinne des § 606 ZPO nur noch derBundesverband der Verbraucherzentralen e.V. klagebefugt wäre", meintHahn. "Bei der anwaltlichen Vertretung von Verbrauchern gegen dieMercedes Benz Bank nach erfolgtem Widerruf eines Autokredits habenfür uns jedoch pragmatische Gesichtspunkte den Vorrang". Für Inhabervon abgasmanipulierten Mercedes-Fahrzeugen kann - so Hahn - beiBestehen einer Rechtsschutzversicherung seit Erwerb des PKW auch eineSchadensersatzklage gegen Daimler AG oder eine sogenannte Kombi-Klagesinnvoll sein.HAHN Rechtsanwälte vertritt beim Abgasskandal mehr als 3.000Betroffene und ist beim Widerruf von Autokrediten bundesweit führend.Durch den Widerruf eines Autokredits können Inhaber von Dieseln undBenzinern ihr Fahrzeug kostengünstig zurückgeben. HAHN Rechtsanwältebietet allen betroffenen Verbrauchern einen kostenfreien Erstcheckan. Weitere Informationen können Sie unterhttps://hahn-rechtsanwaelte.de/autokredit-widerrufen erhalten.Zum Kanzleiprofil:Bei HAHN Rechtsanwälte PartG mbB (hrp) handelt es sich um eine derführenden bundesweit im Bank- und Kapitalmarktrecht, Verbraucher- undVersicherungsrecht tätige Kanzlei, die auf Anleger- undVerbraucherseite tätig ist. Der Kanzleigründer, Rechtsanwalt PeterHahn, M.C.L., ist seit mehr als 30 Jahren, seine Partner,Rechtsanwältin Dr. Petra Brockmann und Lars Murken-Flato sind seitmehr als 10 Jahren ausschließlich im Bank- und Kapitalmarktrechttätig. Alle Partner sind Fachanwälte für Bank- und Kapitalmarktrecht.Hahn Rechtsanwälte vertritt ausschließlich Kapitalanleger. Für dieKanzlei sind zurzeit vierzehn Anwälte, davon sind fünf Fachanwältefür Bank- und Kapitalmarktrecht. Hrp hat Standorte in Hamburg, Bremenund Stuttgart.Kanzleikontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Peter HahnAlter Steinweg 120459 HamburgFon: +49-40-3615720Fax: +49-40-361572361E-Mail:hahn@hahn-rechtsanwaelte.dehttp://www.hahn-rechtsanwaelte.deOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell