Die Musterfeststellungsklage: Warum sie betrogenen Verbrauchern nicht hilft, ihre Ansprüche gegen Unternehmen wirksam durchzusetzen

Berlin (ots) - Deutsche Umwelthilfe lädt zu Pressegespräch mitHarvey Rosenfield, dem Gründer der erfolgreichstenUS-Verbraucherschutzorganisation Consumer Watchdog sowie demRechtsanwalt und Umwelt- und Verbrauchervertreter Hartmut BäumerElf Millionen Besitzer von Diesel-Pkw mit illegalenAbschalteinrichtungen sind aktuell vom Wertverlust ihrer Fahrzeugeund Fahrverboten betroffen. Kurz vor Verjährung der Ansprüche gegendie Volkswagen AG tritt zum 1. November 2018 dieMusterfeststellungsklage in Kraft. Bis der Deutsche Bundestag dasGesetz kurz vor der Sommerpause verabschiedete, wurden dieVerbraucherrechte mit einem 'Sonderweg für Pseudo-Verbraucherschutz'so weit beschnitten, dass sich die großen Wirtschaftskonzerneberuhigt zurücklehnen können. Eine Stärkung der Verbraucherrechtefindet nicht statt.Wir möchten Ihnen im Rahmen unseres Pressegesprächs erläutern,welche praktischen Probleme auf Verbraucher wieVerbraucherschutzverbände durch die komplizierte, zukünftigzweistufige Musterfeststellungsklage zukommen. Und, warum dieEU-Kommission diese zu Recht kritisiert und diese durch eineeuropäische Sammelklage ablösen möchte, die die Rechte derVerbraucher tatsächlich stärkt.Wie sich Verbraucher heute schon gegen betrügerische Autokonzernewehren können, wird Hartmut Bäumer, Jurist und Gründer des"Aktionsbündnis Gerechtigkeit im VW-Abgasskandal" erläutern.Aus den USA ist Harvey Rosenfield, Rechtsanwalt und Gründer dererfolgreichsten US-amerikanischen VerbraucherschutzorganisationConsumer Watchdog angereist. Dass es in den USA unabhängigeAbgasmessungen durch Behörden und hohe Strafen bei festgestelltenVerstößen gibt, hat seine Organisation in einer Auseinandersetzungmit Kia/Hyundai wegen 900.000 betroffener Fahrzeughalter mitdurchgesetzt.Aufbauend auf den in Deutschland, Europa und in den USAgesammelten Erfahrungen mit kollektiven Klagerechten möchten wir esnicht bei der Benennung der aktuellen Schwächen belassen, sondernaufzeigen, wie der kollektive Rechtsschutz von Verbraucherninsbesondere gegenüber Konzernen ausgebaut werden muss.Wir freuen uns über Ihre Teilnahme an dem Pressegespräch undbitten um Anmeldung an presse@duh.de.Datum: Donnerstag, 13. September, 10 bis 11 UhrOrt: DUH-Bundesgeschäftsstelle, Hackescher Markt 4, 10178 Berlin,DachgeschossTeilnehmer:- Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH- Harvey Rosenfield, Gründer der US-amerikanischenVerbraucherschutzorganisation Consumer Watchdog (eineSimultandolmetscherin ist vor Ort)- Hartmut Bäumer, Gründer des "Aktionsbündnis Gerechtigkeit imVW-Abgasskandal"Pressekontakt:DUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeDas Pressegespräch findet im Rahmen der Kampagne "Get Real - Fürehrliche Spritangaben!" (LIFE15 GIC/DE/029 Close the gap) statt. DieKampagne wird im Rahmen des LIFE-Programms der EU-Kommissiongefördert.