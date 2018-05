Must-Haves bei Hoteltreueprogrammen: Auf diese Vorteile legen deutsche Reisende Wert (FOTO)

Berlin (ots) -Ob in Supermärkten, in Einkaufszentren, bei Fluggesellschaftenoder in Hotels - das Sammeln von Treuepunkten gehört für vieleMenschen zum Alltag. Welche Vorteile deutsche Reisende anBonusprogrammen von Hotelgruppen schätzen, zeigt eine aktuelle Studievon Wyndham Rewards (https://www.wyndhamhotels.com/de-de), dempreisgekrönten Treueprogramm der Wyndham Hotel Group mit mehr als 56Millionen Mitgliedern weltweit. Die repräsentative Umfrage wurde vonINNOFACT unter 1.020 Bundesbürgern durchgeführt.72 Prozent der Deutschen empfinden kostenfreies WLAN als größtenVorteil eines Hoteltreueprogramms. Im heutigen, vernetztenInformationszeitalter verwundert das nicht: Die Möglichkeit, auch aufReisen in Kontakt mit Freunden und Familie zu bleiben oder onlineschnell und einfach nach Ausflugszielen und Urlaubstipps vor Ort zusuchen, ist sowohl für Frauen (75 Prozent) als auch für Männer (68Prozent) gleichermaßen wichtig.Die Mehrheit der Deutschen schätzt Flexibilität beim ReisenNeben freiem Zugang zum Internet schätzen die Deutschen vor allemein hohes Maß an Flexibilität und Komfort beim Reisen, das sie durchdas Sammeln und Einlösen von Bonuspunkten noch steigern können. StattRabatten während des Aufenthalts bevorzugen treue Hotelgäste lieberkostenlose Upgrades (67 Prozent), flexible Check-Ins (59 Prozent) undeine große Auswahl an Destinationen, wo sie die gesammelten Punkteeinlösen können (54 Prozent). Aber auch kostenloseHotelübernachtungen zählen für die Deutschen nach wie vor zu denwichtigsten Aspekten von Prämienprogrammen. Die Studie zeigt, dassüber 65 Prozent der Befragten eine kostenfreie Übernachtung alswichtigen, einfach einzulösenden Anreiz ansehen, ein Treueprogramm zunutzen.Edwin Broers, Regional Vice President Zentral- und Osteuropa derWyndham Hotel Group, weiß: "Treueprogramme bieten nur dann einenMehrwert, wenn die Vorteile und Prämien sich wirklich lohnen und dasSammeln und Einlösen von Punkte verständlich und einfach ist. Darauflegt Wyndham Rewards großen Wert. Ob im Summerurlaub, aufGeschäftsreise oder einem Wochenende mit Freunden: Wyndham Rewardserleichtert es Mitgliedern, Treuepunkte zu sammeln und sie gegenPrämien einzulösen, die für sie wirklich von Bedeutung sind."Ein Treueprogramm mit unschlagbaren VorteilenWyndham Rewards ist ein Hoteltreueprogramm, das seinen Mitgliedernauf einfache und transparente Weise das Sammeln und Einlösen vonPrämienpunkten ermöglicht. Mitglieder erhalten mindestens 1.000Punkte für jeden Aufenthalt. Ob Mittelklasse oder gehobenes Hotel:Für 15.000 Punkte pro Zimmer pro Nacht können sie eine kostenloseÜbernachtung in einem der über 25.000 Wyndham Rewards-Hotels,Ferienhäuser und -apartments weltweit einlösen. Allein in Deutschlandnehmen über 100 Hotels der Wyndham Hotel Group am Prämienprogrammteil - eine kostenfreie Übernachtung ist also immer in greifbarerNähe. Darüber hinaus bietet Wyndham Rewards weitere, umfangreicheVorteile, darunter freies WLAN, Late Check-Out und Zimmer-Upgrades.Mitglieder können Punkten zudem bei nationalen und internationalenPartnern einlösen, darunter Airlines und Autovermietungen. DieMitgliedschaft bei Wyndham Rewards ist kostenfrei und kann jederzeit,zum Beispiel online unter www.wyndhamrewards.com, beantragt werden.Über die StudieFür die vorliegende Studie hat die Wyndham Rewards gemeinsam mitdem Marktforschungsinstitut INNOFACT AG 1.020 Personen zwischen 18und 69 Jahren befragt. Die Stichprobe entspricht nach Alter undGeschlecht der repräsentativen Verteilung in der deutschenBevölkerung. Die unabhängige Online-Erhebung fand im April 2018statt.Über Wyndham Rewards®Wyndham Rewards®, das von U.S. News und World Report in denletzten drei aufeinanderfolgenden Jahren als bestesHotelprämienprogramm ausgezeichnet wurde, ist das preisgekrönteTreueprogramm der Wyndham Hotel Group. Es ermöglicht Mitgliedern aufeinfache Weise das Sammeln und Einlösen von Prämienpunkten. WyndhamRewards bietet als erstes Programm die Möglichkeit, über Punkte einekostenlose Übernachtung zu erhalten. Mitglieder erhalten mindestens1.000 Punkte für jeden anrechnungsfähigen Aufenthalt. Für 15.000Punkte pro Zimmer pro Nacht können sie eine kostenlose Übernachtungin einem der über 25.000 Wyndham-Rewards-Hotels, Ferienhäuser und-apartments einlösen. Die Anmeldung bei Wyndham Rewards istkostenfrei. 