Must-Have für den Sommer 2018: Nachhaltige Boho-Beachtowels von SYLT-BOHEME

Hamburg (ots) - Ein veralteter Pferdeprint oder eine Palme ingrellen Farben - häufig gehören Beachtowels zu den Accessoires, umdie sich ihre Besitzer wenig Gedanken machen. Darauf sonnt sichjedoch oft der neuste Bikini-Trend aus London oder New York. Um imSommer rundum eine gute Figur zu machen, empfiehlt sich neben derstylischen Badebekleidung auch ein trendiges Strandtuch. Heißer Tippfür die Saison 2018: Die Beachtowels von SYLT-BOHEME. DieStrandtücher im Boho-Style liegen nicht nur optisch voll im Trend,sie machen auch funktional Lust auf Meer: sie punkten mit hohemBambusanteil.Aus "Alt" mach "Neu": SYLT-BOHEME fertigt aus ausrangiertenStoffen unter anderem "Eye-Catcher" für den Arm. Aus zu kleingewordenen oder aus der Mode gekommenen Kleidungen entstehen zudemSchlüsselbänder in verschiedenen Flechttechniken oder Strandtaschenmit entsprechenden Stoff-Applikationen. Ganz neu im Sortiment 2018:Strandtücher im Boho-Style mit Bambusanteil.Intelligent und im Trend: Boho-Beachtowels mit BambusClever kombiniert: Kleidung und Bambus - ein nachhaltigerRohstoff. "In den Tropen gibt es Bambussorten, die jeden Tag um biszu einem Meter wachsen. Die Pflanze benötigt dabei viel wenigerWasser als beispielsweise Baumwolle. Um ein Kilogramm Baumwollfasernzu gewinnen, werden bis zu 20.000 Liter Wasser verbraucht. Zudemwerden die Baumwollfelder häufig mit Pestiziden unterstützt. Bambushingegen ist robust und wächst ohne künstlichen Schutz", erklärtSophie Mautner, Mitinhaberin der Just Boheme Gbr.Zudem bietet dies Vorteile beim Einsatz: Bambus absorbiertFeuchtigkeit dreimal besser als Baumwolle und leitet sie schnellwieder aus. Außerdem sind die Fasern rund, wodurch diese weicherwirken als beispielsweise Baumwolle. Bambus hat zudem eineantistatische Wirkung, dadurch wird die Haftung der Textilien an derHaut minimiert.Die Strandtücher von SYLT-BOHEME verfügen über einen Bambusanteilvon 30 Prozent, was auf der Haut spürbar ist. Die Tücher sindbesonders weich und eine äußerst angenehme Unterlage für jedenStrandliebhaber. Durch eine Überlänge von 2,10 Metern bieten sie dieideale Größe, um das Tuch sowohl als Liegefläche und als optischesAccessoires für den Körper zu verwenden. In angesagten Farben wieKorall und Titangrau mit von Hand geknüpfter Endbordüre undSYLT-BOHEME-Münze sowie stylishem Logo im Kreuzstich bildet es dasTopping für angesagte Bikini-Styles.Weitere Infos und Bestellung unter:https://sylt-boheme.de/strandtuecher/strandtuch