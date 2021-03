Muss sich TUI im Kampf gegen Corona geschlagen geben?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die Corona-Pandemie beschäftigt die Aktie des größten deutschen Reisekonzerns weiter und drückt sie in die Tiefe. TUI macht eine ganz schwere Phase durch und kann sich aus dieser prekären Lage nicht wirklich befreien. Das dürfte für TUI die schwerste Krise seit Bestehen des Unternehmens sein, aus dem es so schnell auch nicht herauskommt. Das Warten auf Lockerungen hält an!

Wie wird es mit der Reisebranche weitergehen können? TUI, der Reiseveranstalter aus Hannover, macht eine extrem harte Zeit durch, die mit anhaltenden Lockdowns und Reisebeschränkungen nicht leichter wird. Klar, konnte man erste Erfolge feiern, weil Urlaube unter Vorbehalt gebucht werden konnten. Jedoch bringt all das nichts, wenn die Aussichten auf Urlaub nicht besser werden.

Die Anleger müssen sich also nun in Geduld üben und das Vertrauen in diese eigentlich sehr vielversprechende Branche nicht verlieren. TUI gibt sich die größte Mühe, die Anleger bei Laune zu halten, auch wenn es in Zeiten wie diesen wahrscheinlich alles andere als einfach ist. Heute sind die Verluste auch nicht so groß, man verliert nur 0,2 Prozent. Der Kurs liegt immer noch bei 5,02 Euro!

Fazit: Bei TUI geht es momentan eher schleppend voran.