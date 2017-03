Muss ich oder muss ich nicht? - Achtung Steuererklärung! (AUDIO)

Neustadt a. d. W. (ots) -Anmoderationsvorschlag:Fast jedem graut es vor der Steuererklärung. Die ganzen Formulare,die man ausfüllen muss, und dann weiß man nicht genau, was man allesabsetzen kann - etliche lassen es lieber gleich. Dabei können eineMenge Bürger mit etwas Mühe richtig Steuern sparen. Außerdem müssenviele sogar eine Steuererklärung abgeben. Wer dazu gehört, weißOliver Heinze.Sprecher: Viele Arbeitnehmer sind verpflichtet, eineSteuererklärung einzureichen. Der Grund für diese Pflicht isteigentlich ganz einfach: Das Finanzamt nimmt nämlich an, dass dieBetroffenen noch nicht genug Steuern gezahlt haben. ChristinaGeorgiadis vom Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe,kurz: VLH, kennt einige Fälle, in denen Sie eine Steuererklärungmachen müssen.O-Ton 1 (Christina Georgiadis, 0:29 Min.): "Zum Beispiel wenn Sieneben Ihrem Gehalt Lohnersatzleistungen von mehr als 410 Euro im Jahrbekommen haben - etwa Elterngeld, Arbeitslosengeld oderKurzarbeitergeld. Oder wenn Sie und Ihr Ehe- bzw. LebenspartnerArbeitslohn bezogen haben und einer von Ihnen die Steuerklasse IIIoder V hat. Außerdem, wenn das Finanzamt Ihnen oder Ihrem Ehe- bzw.Lebenspartner Freibeträge eingetragen hat. Oder wenn Sie geschiedenwurden und Sie oder Ihr Ex-Partner im gleichen Jahr wieder geheiratethaben."Sprecher: Grundsätzlich gilt: Einfach keine Steuererklärungabzugeben, ist keine Lösung. Denn dann können Mahnungen, Zwangsgeldund Verspätungszuschlag drohen.O-Ton 2 (Christina Georgiadis, 0:20 Min.): "DerVerspätungszuschlag kann bis zu 10 Prozent des festgesetztenSteuerbetrags und maximal 25.000 Euro betragen. Wenn Sie auch denletzten Abgabetermin verstreichen lassen, wird der Finanzbeamteschätzen, wie viel Steuern Sie zahlen müssen, und das fällt meistenseher zu Ungunsten des Steuerzahlers aus. Sie zahlen dann mehrSteuern, als Sie eigentlich müssten."Sprecher: Die Steuererklärung lohnt sich also für fast jeden.Absetzen kann man zum Beispiel die Ausgaben für den Beruf, sogenannteWerbungskosten, dazu gehören Aufwendungen für Fachbücher, für einhäusliches Arbeitszimmer oder Fahrtkosten. Absetzen kann man auchKosten für die Kinderbetreuung oder Handwerker, aber auch Spenden undUnterhaltszahlungen. Wem das alles zu kompliziert ist, der kann sichan einen Lohnsteuerhilfeverein wenden.O-Ton 3 (Christina Georgiadis, 0:25 Min.): "EinLohnsteuerhilfeverein erstellt die Steuererklärung für Arbeitnehmerund Rentner. Die Mitglieder müssen sich um nichts mehr kümmern. Wirvon der VLH sind mit rund 3.000 Beratungsstellen und mehr als 900.000Mitgliedern der größte Lohnsteuerhilfeverein in Deutschland. UnsereMitglieder erhalten durchschnittlich über 1.000 Euro vom Staatzurück. Wir beraten im Rahmen einer Mitgliedschaft nach § 4 Nr. 11Steuerberatungsgesetz."ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Christina GeorgiadisVereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH)Fritz-Voigt-Straße 1367433 Neustadt a. d. WeinstraßeTel.: 06321 4901-0Fax: 06321 4901-49E-Mail: presse@vlh.deWeb: http://www.vlh.de/presse.htmlOriginal-Content von: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V., übermittelt durch news aktuell