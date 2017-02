Muss Wirecard vor dem US-Technologiesektor zittern?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

die Wirecard-Aktie hat letzte Woche für Neuigkeiten gesorgt! Denn die Korrektur-Angst scheint derzeit eher unbegründet. Doch nun stellt sich die Frage, kann sich die Aktie halten?

Krisenfest? Die Wirecard-Aktie reagiert auf die aktuelle Korrektur-Angst recht souverän. Hat sie doch einen fulminanten Ausbruch aus der bullischen Flagge hinter sich. Doch auch wenn Wirecard durchaus als krisenresistent bezeichnet werden kann, von einigen Short-Attacken abgesehen, könnte der aktuell überaus starke US-Technologiesektor Wirecard belasten, sollte er in den Korrektur-Modus übergehen.

Die Aktienperformance! Die Aktie hat zwar im Zuge der Short-Attacke die langfristige Aufwärtstrendlinie unterschritten, es aber trotzdem geschafft, diese nun im Zuge der Erholung schon mehrmals wieder anzusteuern. So stellt sich auch das nächste Ziel in Form der Korrekturtrendlinie dar, welche sowohl das Allzeithoch aus 2015 als auch das Jahreshoch aus dem vergangenen Jahr miteinander verbindet. Ein Preisbereich zwischen 46,30-46,60 Euro je Aktie scheint hier realistisch.

Kann die Wirecard-Aktie die genannte Preiszone überschreiten und sich damit neues Potential eröffnen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

