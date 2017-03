Muss Porsche nun Buße tun?

Liebe Leser,

eine bombastische Wirkung auf dem Börsenparkett hat letzte Woche die Nachricht zu Porsche gehabt, denn hier hat die Aktie zuletzt deutlich verloren. Frank Holbaum hat sich die Gründe dafür in der letzten Woche genauer angeschaut.

Die Gründe! Der Verlust lässt sich darauf zurückführen, dass VW beim Abgasskandal in den USA Federn hat lassen müssen. Auch hierzulande ziehen Anleger vor Gericht, etwa vor dem Landgericht Stuttgart.

Kursrücksetzer! Die Aktie ist auf Kurse von weniger als 55,00 Euro zurückgegangen und der Kurs befindet sich genau unter einer vom aktuellen 12-Monats-Hoch 58,25 ausgehenden Abwärtstrendgeraden.

Chance und Risiko! Charttechnisch könnte sowohl ein neuer Ausbruch nach oben, wie auch ein weiteres absinken möglich sein. Bei 55,00 Euro liegt allerdings eine wichtige Hürde, die einen schnellen Durchbruch nach oben stören könnte.

Die technische Sicht! Hier ist die Aktie kurzfristig im Abwärtstrend, kann aber noch den langfristigen Aufwärtstrend verteidigen, denn die Notierungen befinden sich rund 10 % über ihrer trendentscheidenden Marke und könnten durchaus wieder anziehen. Schließlich trennen nur knapp 8% von dem Top vom 25. Januar.

Kann sich Porsche von der Problematik Abgasskandal lösen und endlich wieder unbeschwert aufleben? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.