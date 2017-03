Muskeln mögen gute Pflege und das Relax-Mineral Magnesium / So bleiben die Kraftpakete fit und gesund (FOTO)

Ismaning (ots) -Wir kennen Sie eigentlich kaum. Die meisten von uns wissen nichtmal, dass sie hoch anpassungsfähige Organe sind. Modelliert ausPaketen haarfeiner, gebündelter Zellen - mit enormer Schnellkraft undgroßartiger Ausdauer. Wir kümmern uns auch zu wenig um sie. Erst wennsich die Muskeln mit Schmerzen und Krämpfen melden, nehmen wir siewahr. Schade, denn sie brauchen doch nur ein bisschen Pflege, umeffektiv und schmerzfrei zu arbeiten. Dieses Special verrät Ihnen,wie's geht - und was im Notfall hilft.Sie sind die Drahtzieher unserer Bewegungen, jedes Schrittes,jedes Händeschüttelns oder Lachens, jedes Lidschlags. Sie lassenunser Herz im Pulstakt schlagen, den Atem im wellenförmigen Rhythmusfließen. Und Muskeln geben uns Halt. Beim Sitzen, im Stehen, sogar imSchlaf. "Unsere 650 verschiedenen Muskeln machen selbst beimUntrainierten rund 40 Prozent des Körpergewichts aus und verbrauchenneben dem Gehirn die meiste Energie", erklärt Stefanie Mollnhauer,Allgemeinmedizinerin mit Schwerpunkt Sportmedizin aus Weißensberg."Und sie erhalten uns über die vom vegetativen Nervensystemgesteuerten Vitalfunktionen am Leben: Herzschlag, Atmung undVerdauung wären ohne Muskulatur unmöglich." Aber auch wir können dieRegisseure unserer Muskelfasern werden. Indem wir nämlich über das sogenannte motorische Nervensystem Befehle an die Arbeitsmuskulaturgeben.Bei Dauerstress laufen sie nicht rundDie Muskeln lieben ein ausbalanciertes Wechselspiel zwischenAnspannung und Entspannung. Erst dann bewegen und halten sie unsoptimal - und alles in und an uns läuft rund. "Aber auch dieseMuskulatur wird von unserem Unterbewusstsein, von Emotionen, auch vonPsychostress und Hektik beeinflusst. Bei Gefahr oder Anspannungerhöht sich ihr Tonus, ihr Spannungszustand. Sind wir relaxt, sinkter", betont die bekannte Buchautorin. "Deshalb wird klar, warum sichhohe Anspannung oder psychischer Druck bei vielen oft in Nacken- oderRückenverspannungen äußern."Voll verspanntZu langes Sitzen am PC, Smartphones, aber auch Stress,Bewegungsmangel, plötzliche Drehungen, das Heben von schweren Lastenoder eine Kombination aus Zugluft und Schwitzen fördernVerspannungen. Sie treten vor allem im Nacken (med.: Cervicalgie) undim Bereich der Lendenwirbel (med.: Lumbalgie) auf. Im schlimmstenFall bereiten sie starke Rückenbeschwerden wie einen "Hexenschuss"(med.: Lumbago). Rund 80 Prozent der Deutschen können davonmindestens einmal im Jahr ein Lied singen.Daran erkennen Sie's: Die Schmerzen strahlen oft in Arm oder Beinaus, es kommt zu Kribbeln, Taubheitsgefühlen, Aufrichten ist extremschmerzhaft.Das hilft: Ein Bad mit Rosmarin-Extrakten fördert dieMuskel-Entspannung. So geht's: 50 g frische Rosmarin-Nadeln in 1 lWasser zum Kochen bringen. 30 Minuten zugedeckt ziehen lassen,abseihen. Sud in ein 37 Grad warmes Vollbad geben. 10 bis 15 Minutendarin entspannen.Das sagt die Expertin: "Ideal ist es, so schnell wie möglich aktivzu werden. Um ganz sanft wieder in Schwung zu kommen, rate ich zueiner speziellen Krankengymnastik beim Physiotherapeuten, zugemütlichen Spaziergängen, einem Besuch in der Sauna oder anWarmbadetagen im Hallenbad."Total verhärtetHalten Verspannungen längere Zeit an oder sind sie sogar schonchronisch, kommt es zu einer Muskelverhärtung (med.: Myogelose). Denndie feinen Blutgefäße werden dann nicht mehr ausreichend durchblutet,der Muskel bekommt zu wenig Nährstoffe. Dahinter stecken oft einBeckenschiefstand oder andere orthopädische Gründe. Gelegentlich auchein nicht ausgeglichener Mineralstoffmangel, ein zu hoherHarnsäure-Spiegel oder ein Säure-Basen-Haushalt, der aus der Balancegeraten ist. Laut Diagnose-Daten der deutschen Krankenhäuser machendie Beschwerden bis zu 40 Prozent der Bevölkerung zu schaffen.Daran erkennen Sie's: Das Spannungsgefühl wird zunehmend heftiger,ganz oft in Oberschenkeln, Waden, Schultern und Nacken. Sie könnenkleine, bohnengroße Knötchen im Gewebe ertasten, die auf Druckschmerzhaft reagieren. Häufig kommt es auch zu dem Gefühl, der Muskelkönnte jede Sekunde reißen.Das hilft: Wärmeanwendungen wie Fangopackungen, die heiße Rolleoder heiße Duschen kurbeln die Durchblutung langsam wieder an,Verhärtungen lockern sich. Ideal sind Kneipp'sche Wechselduschen: 2Minuten mit heißem Wasser, 10 Sekunden mit möglichst kaltem. Dastrainiert die Mikrozirkulation.Das sagt die Expertin: "Freizeit-Sportler sollten unbedingt ihrSchuhwerk überprüfen: Denn auch abgelaufene oder neue, ungewohnteLaufschuhe können Muskelverhärtungen hervorrufen."Alles ein KrampfGerät die Muskulatur plötzlich in einen extremen Spannungszustand,kommt es zu akuten, heftigen Schmerzen (med.: Spasmen), die fastimmer zentimetergenau zu orten sind. Hauptursache für die Pein imBein ist ein gestörter Flüssigkeits- und Mineralstoffhaushalt. Kommtes dabei zu einem Mangel an Magnesium, nimmt die Erregbarkeit derMuskelzellen zu - es entsteht eine erhöhte Krampfbereitschaft. Daskennen etwa vier von zehn Deutschen.Daran erkennen Sie's: Nächtliche Wadenkrämpfe sowie Verspannungender Hals-, Nacken- und Schultermuskulatur sind typische Symptome füreinen Magnesiummangel und treten oft aus heiterem Himmel auf - oftnachts im Schlaf, häufig auch beim Sport. Plötzlich verhärtet sichdie Muskulatur, bleibt starr und extrem angespannt. Erfolgt keinewirksame Gegenmaßnahme, kann der Krampf minutenlang dauern.Das hilft: Sofort mit körperlicher Aktivität aufhören. Um denMangel auszugleichen gibt die WHO eine Dosierung von mindestens 300mgMagnesium an. Wenn der Bedarf über die Ernährung nicht abgedecktwird, ist ein Magnesiumpräparat zu empfehlen wie z. B.Magnesium-Diasporal 400 Extra Trinkgranulat. Das darin enthalteneMagnesiumcitrat ist körperfreundlich, zudem ist es frei vonkünstlichen Süß- und Farbstoffen und versorgt den Körper mitausreichend Magnesium. Um nächtliche Waden- oder Muskelbeschwerden zuvermeiden, sollte die Einnahme bevorzugt abends erfolgen. Zudementspannt der Mineralstoff Muskeln und Nerven und unterstützt so aufnatürliche Weise das Einschlafen.Das sagt die Expertin: "Bei einem Krampf unbedingt sofort einegrößere Menge an Flüssigkeit trinken, die mit Kochsalz und Magnesiumangereichert ist." Wenn möglich, den betroffenen Muskel dehnen - dasdurchbricht den Krampf!Aktuelle Emnid-Umfrage zeigt erstaunliche Ergebnisse:Ein klares Ja zur Wirksamkeit von MagnesiumMehr zur Studie in einer separaten PDF-Datei!Leicht verkatert beim SportEine sportliche Überlastung führt typischerweise nach ein bis zweiTagen zum Muskelkater (med.: Myalgie). Dabei kommt es nach jüngstenmedizinischen Forschungen zu Mikroverletzungen der Muskelfasern, diekleine Entzündungen bilden.Daran erkennen Sie's: Jede Bewegung löst heftige Schmerzenaus, die Muskeln sind steif, kraftlos (bis zu 30 Prozent wenigerPower) und druckempfindlich.Das hilft: Mit dem Training zwei bis drei Tage Pause machen, dieSchmerzstelle sanft mit Franzbranntwein einreiben. Schwimmen undleichte Gymnastik fördern die Durchblutung des Gewebes und somit denHeilungsprozess. Auch gut: eine Vitamin E-reiche Ernährung mit vielSonnenblumen-, Mais-, Oliven- oder Distelöl, Müsli, die dieMikro-Entzündungen eindämmen.Das sagt die Expertin: "Besonders groß ist die Gefahr einesMuskelkaters bei ungewohnten, abbremsenden Belastungen wie z. B. beimbergab Laufen oder Wandern. Höchstbelastungen wie einen Marathon odereine anspruchsvolle Bergtour sollten Sie daher gut vorbereiten,ausgeruht und langfristig gut trainiert angehen."Schnell mal gezerrtBei einer Zerrung wird der Muskel z. B. durch einen Sturzüberdehnt. Im Gegensatz zum punktuell lokalisierbaren Krampf ist dieZerrung meist flächiger.Daran erkennen Sie's: Die Schmerzen nehmen bei jeder Belastung zu,auch eine reine Muskelanspannung ist unangenehm. Der Spannungszustandder Muskeln ist erhöht.Das hilft: Blitzschnell kühlen, zur Not auch mit tiefgefrorenenErbsen. Eiswürfel oder Coolpacks nicht direkt auf die Haut legen - esdrohen Erfrierungen. Einen elastischen Druckverband anlegen, das Beinhoch lagern, nicht mehr belasten.Das sagt die Expertin: "Einige schmerzstillende Medikamente wiez.B. Aspirin können eine Gerinnungshemmung des Bluts fördern. Dasverstärkt die Gefahr der Einblutung ins Gewebe. Daher sollte einemedikamentöse Therapie bei einer Zerrung nur nach Rücksprache mit demArzt erfolgen."Wie lange sollte Magnesium eingenommen werden?Um einem Defizit vorzubeugen, sollte Magnesium täglich eingenommenwerden. Bei akuten Mangelerscheinungen empfiehlt es sich, dieEinnahme auch nach dem Abklingen der Beschwerden regelmäßigfortzuführen - ratsam ist ein Zeitraum von mindestens vier Wochen.Nebenwirkungen sind bei einwandfreier Nierenfunktion nicht zubefürchten, überschüssiges Magnesium wird mit dem Urin ausgeschieden.Bei Überdosierung kann es höchstens zu weichem Stuhl oder auchDurchfall kommen - was unbedenklich ist und nach Reduzierung derMagnesiumdosis wieder abklingt. Nähere Informationen und Selbsttestunter: www.diasporal.deUnsere Muskeln - reif fürs Guinness BuchViele Muskeln sind wahre Rekordhalter. Am fleißigsten sind dieAugenmuskeln, die sich pro Tag rund 100.000 Mal an- und entspannen.Der flächenmäßig größte Muskel ist der Musculus latissimus dorsi imRücken, die größte Masse hat der Gluteus maximus im Gesäß. Derkleinste ist der Steigbügelmuskel im Ohr, nur wenige Millimeter langund dünner als ein Baumwollfaden. Und der kräftigste befindet sichnicht in Bein oder Arm, sondern im Mund: Der Kaumuskel Musculusmasseter bringt z. B. beim Zähneknirschen bis zu einer halben TonneKraft auf. Der bisher jemals an einem Menschen gemessene, dicksteOberarmmuskel hat einen Umfang von 79 Zentimetern. Und ungekrönterMarathon-King ist unser Herzmuskel. Er schlägt durchschnittlich 70Mal in der Minute, über 2 Milliarden Mal in 70 Jahren. 