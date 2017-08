Unterföhring (ots) - Schwere Sport-Verletzung im Trainingslager:Aufgrund eines Muskelfaserrisses kann Steffen Henssler nicht wiegeplant am 2. September bei "Schlag den Henssler" antreten. ProSiebenverschiebt die TV-Premiere der neuen Live-Show auf Samstag, 30.September. "Das ist wirklich sehr ärgerlich", kommentiert TV-KochSteffen Henssler seine unerwartete Verletzung. "Ich habe mir beimTraining einen Muskelfaserriss mit Einblutung im Oberschenkelzugezogen und bin von meinem Arzt zu einer Zwangspause verdonnertworden. Ich komme mir gerade vor wie ein Boxer, der lange auf einengroßen Kampf hinarbeitet und dann kurz vorher zwangspausieren muss.Aber macht Euch darauf gefasst: Bis Ende September werde ich wiederfit sein."Alle bereits erworbenen Tickets für die TV-Show am 2. Septemberbehalten ihre Gültigkeit für den 30. September oder werden kostenfreierstattet. Produziert wird "Schlag den Henssler" von Brainpool TV."Schlag den Henssler", zum ersten Mal am 30. September 2017 um20:15 Uhr live auf ProSiebenBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 [89] 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell