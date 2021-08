Musk und Fridman: Sprache mit Hilfe von künstlicher Intelligenz weiterentwickelt!

Elon Musk, CEO von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA), sagte am Montag in einer Diskussion über Zivilisation, Technologie und künstliche Intelligenz, er glaube, dass Englisch in 7.000 Jahren nicht mehr die gesprochene Sprache sein werde.

Musk reagierte auf einen Beitrag des Tesla-Leiters für künstliche Intelligenz, Andrej Karpathy, auf Twitter, in dem er sagte, dass die Halbleitertechnologie wahrscheinlich der tiefste Punkt im bisher erforschten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung