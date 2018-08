Musk bestätigt den Tesla-Deal, aber viele Fragen bleiben offen

Nun, jetzt wissen wir es: Elon Musks Tweet, er habe die „Finanzierung gesichert“, um Tesla (WKN: A1CX3T) zu privatisieren, war wahrscheinlich eine Übertreibung, aber es war kein Bluff.

Am Montagmorgen (13.08.2018) teilte Musk in einem langen Beitrag auf Teslas Blog mehr Details über die mögliche Transaktion mit und bestätigte, dass es Saudi-Arabiens Staatsfonds war, den er im Sinn hatte, als er letzten Dienstag seinen verhängnisvollen Tweet veröffentlichte.

Aber dieser Artikel hat auch klargestellt, dass dieser Vorgang, so wie er ist, sich noch in einem sehr frühen Stadium befindet – und nichts bestätigt, geschweige denn „gesichert“ ist.

Der Blog-Post gibt uns viele neue Informationen, beginnend mit Musks Version der Reihenfolge an Ereignissen, die zu seinem Tweet führten.

Hier ist die Zeitachse, wie Musk sie berichtet:

Lange Rede, kurzer Sinn: Die Finanzierung war am 7. August 2018 nicht wirklich „gesichert“ und sie ist es auch jetzt nicht. Der Vertrag ist noch lange nicht abgeschlossen. Aber Musk hatte wohl Grund zu der Annahme, dass die Finanzierung zur Verfügung stehen würde, vorbehaltlich der Sorgfaltspflichten, als er am 7. August 2018 twitterte.

Also wird es passieren?

Es gibt wenig Zweifel daran, dass der saudi-arabische Fonds das Geld für die Transaktion aufbringen kann. Die Frage ist, ob Musk, Teslas Vorstand, (eine Mehrheit von) Teslas Aktionären und der Fonds sich auf einen Deal einigen können.

Natürlich wird sich der Risikoappetit des Fonds erhöhen, wenn sich die Analysten Teslas brenzlige Bilanz genau ansehen. Aber selbst wenn man davon ausgeht, dass die Analysten einen Daumen nach oben geben, könnte es schwierig werden, einen Vertrag zu finden, der alle Beteiligten glücklich macht.

Musk sagte am 7. August 2018 und erneut im heutigen Blog-Post, dass er sich einen Vertrag vorstelle, zu dem alle Tesla-Aktionäre eingeladen werden, weil er möchte, dass Tesla „weiterhin eine breite Investorenbasis behält“. (Ein weniger wohlwollender Beobachter könnte zu dem Schluss kommen, dass er sicherstellen will, dass kein Aktionär groß genug wird, um ihm die Kontrolle zu entziehen.)

Er sagte auch, dass ab sofort, so seine Schätzung, etwa zwei Drittel der Tesla-Aktien in einen Privatisierungsvertrag einfließen würden. Dies würde den Kapitalbedarf begrenzen: Bei einem Kurs von 420 USD pro Aktie würde es etwas weniger als 24 Milliarden USD benötigen, um ein Drittel der ausstehenden Tesla-Aktien zu kaufen. Und er erklärte, dass der Plan vorsieht, dass der saudische Staatsfonds diese Aktien kauft – Tesla wird keine zusätzlichen Schulden aufnehmen, um diesen Vertrag abzuschließen.

Aber die Sache ist: Die US-Wertpapiergesetze begrenzen die Gesamtzahl der Aktionäre, die ein Unternehmen haben darf, bevor es Registrierungs- und Meldepflichten unterliegt – und diese Meldepflichten sind Teil dessen, wovon Musk hofft, wegzukommen, indem er Tesla privatisiert.

Nach dem Securities Exchange Act von 1934 ist ein Unternehmen verpflichtet, seine Aktien zu registrieren, wenn:

Hast du ein Einkommen von über 200.000 USD (oder über 300.000 USD einschließlich deines Ehepartners)? Ist dies seit drei Jahren so? Oder hast du ein Reinvermögen von über einer Million USD ohne den Wert deines Hauptwohnsitzes?

Wer die Fragen nicht mit „ja“ beantworten kann, ist kein akkreditierter Investor und eine privatisierte Tesla könnte nicht mehr als 500 von ihnen aufnehmen.

Ich gehe davon aus, dass diese Grenze in den kommenden Wochen Gegenstand erheblicher und wahrscheinlich hitziger Diskussionen sein wird. Das Schlüsselwort könnte „protokolliert“ lauten: Könnte Tesla so etwas wie einen Investmentfonds als Einzelaktionär einrichten und ihn nicht akkreditierten Anlegern anbieten?

Diese und viele andere Fragen werden in den nächsten Wochen öffentlich diskutiert.

