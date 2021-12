Musk: Tesla-Kunden sollen Fan-Artikel mit Dogecoin kaufen können

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Beim Elektroautobauer Tesla soll man Fan-Artikel künftig mit der Digitalwährung Dogecoin bezahlen können. "Tesla wird es ermöglichen, einige Merchandising-Waren mit Doge kaufen zu können, und sehen, wie es läuft", erklärte Unternehmenschef Elon Musk am Dienstag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter . Der Kurs der einstigen Spaßwährung Dogecoin stieg daraufhin stark an. In der Spitze kletterte der Kurs um etwa ein Drittel von gut 16 auf fast 22 US-Cent. Zuletzt betrug der Kurszuwachs etwa 25 Prozent.

Tesla hat nicht nur Elektroautos, sondern auch einige Fan-Artikel im Angebot, beispielsweise Modelle seiner Fahrzeuge. Musk selbst gilt als großer Fan von Kryptowährungen. Gut in Erinnerung ist seine Ankündigung vom Frühjahr, wonach man bei Tesla bald in Bitcoin zahlen könne. Die Ansage hielt jedoch nicht lange stand, Musk machte das Ganze wieder rückgängig, nachdem er sich über den großen Energieverbrauch der Bitcoin-Herstellung (Mining) echauffiert hatte.

Dogecoin ist bekannt durch sein Symbol, das eine asiatische Hundeart darstellt. Gestartet war die Digitalwährung als Internetwitz, sie hat es unter Krypto-Fans in diesem Jahr aber zu größerer Beliebtheit gebracht. Ein wichtiger Faktor ist, dass Musk selbst als Dogecoin-Anhänger bekannt ist. Seine zumeist über Twitter verbreiteten Bemerkungen haben den Dogecoin-Kurs schon häufig bewegt.

Derzeit rangiert die Kryptoanlage mit einem Marktwert von etwa 27 Milliarden US-Dollar unter den Top Ten der größten Digitalwährungen. Sie ist aber deutlich kleiner als die marktgrößten Internetwährungen Bitcoin oder Ether. Im Mai hatte der Dogecoin-Kurs ein Rekordhoch von 73 Cent markiert, danach ist er aber wieder deutlich abgefallen. Dogecoin gehört zu den sogenannten "Meme-Coins", die aus im Internet verbreiteten Spaßbildern (Memes) hervorgegangen sind./bgf/jsl/zb