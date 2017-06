Musiksommer in Amsterdam / Eröffnung der Robeco SummerNights im Koninklijk Concertgebouw (FOTO)

Köln (ots) -Das Königliche Konzertgebäude (Het Koninklijk Concertgebouw) inAmsterdam eröffnet am 1. Juli feierlich die 29. Ausgabe des beliebtenKonzertfestivals Robeco SummerNights. Musikinteressierten Besuchernwird in den Monaten Juli und August ein breite Palette aus über 80verschiedenen Konzerten und Veranstaltungen geboten - vonKlassikkonzerten mit Spitzensolisten über Jazz-Sessions bis hin zuPop- und Weltmusikkonzerten.Eröffnungskonzert mit Lucas & Arthur JussenDie diesjährige Ausgabe der Robeco SummerNights wird am Samstag,dem 1. Juli, vom niederländischen Klavierduo Lucas & Arthur Jussenzusammen mit dem "Filharmonisch Orkest" eröffnet. Bei diesemKlassikkonzert wird das "Konzert für zwei Pianos" vom französischenKomponisten Poulanc unter der Leitung von Stanislav Kochanovskyaufgeführt. Auch nach der Eröffnung werden die Gebrüder Jussen nochzwei weitere Male zu hören sein - im Juli mit Stravinskys "Le sacredu printemps" und im August mit Orffs "Carmina burana".Darüber hinaus wird es Vorstellungen des Aurora Orchesters unterLeitung des britischen Dirigenten Nicholas Collon und Auftritte derCrème de la Crème der niederländischen Violinisten geben. Auch dasmit einem Grammy ausgezeichnete Metropole Orchestra wird gemeinsammit den Diven Tania Kross und Sven Ratzke auf einem Podium zu sehensein. Ein weiteres Highlight der diesjährigen Robeco SummerNightsbildet der Auftritt des aufstrebenden Violinisten Ray Chen, dergemeinsam mit den "Würth Philharmonikern" Mendelssohns Violinkonzertaufführen wird.Traditionshaus mit herausragender AkustikDas königliche Konzerthaus in Amsterdam gehört zu den besten derWelt - neben der Bostoner Symphony Hall, dem Großen Musikvereinssaalin Wien, der Berliner Philharmonie und dem Théâtre des Champs-Elyséesin Paris. Am 11. April 1888 eröffnet, entwickelte es sich über dieJahrzehnte hinweg zur wichtigsten Spielstätte für Klassische Musik inden Niederlanden und ist dank seiner sehr guten Akustik, denrenommierten Orchestern und dem breiten Programm internationalbekannt. Das Gebäude wurde vom Architekten Dolf van Gendt nach dem sogenannten Schuhschachtelprinzip entworfen, das auch der Grund für dienahezu perfekte Akustik ist. Inspirieren ließ er sich vom 1884eröffneten Neuen Gewandhaus in Leipzig. Das Gebäude inklusive derbeiden großen Konzertsäle, Großer Saal (1947 Sitzplätze) und KleinerSaal (437 Sitzplätze), lässt sich am besten bei einer Führungerfahren. Eine weitere Besonderheit sind die kostenlosenLunchkonzerte, die, außer in den Monaten Juli und August, jedenMittwoch um 12.30 Uhr stattfinden.Initiative Kunst HollandDas Concertgebouw ist einer der Partner der Initiative "KunstHolland". Dieser Initiative gehören 2017 neben dem Concertgebouw achtMuseen sowie das Niederländische Büro für Tourismus & Convention(NBTC) an: In Amsterdam sind dies das Rijksmuseum und das Van GoghMuseum, in Den Haag neben dem Mauritshuis das Gemeentemuseum undEscher im Palast, in Den Bosch das Noordbrabants Museum, in Arnheimdas Kröller-Müller Museum sowie in Groningen das Groninger Museum.Mit dem Ziel, die Kunst- und Kulturgeschichte der Niederlande zumThema in Deutschland zu machen, gründete sich 2014 die Initiative"Kunst Holland". Erstmalig in Europa haben sich Direktoreninternational bedeutender Museen und Marketing-Verantwortlichezusammengetan, um dem deutschen Nachbarn die hochkarätigenKunstschätze und die interessanten Ausstellungsprogramme derNiederlande näherzubringen.Het Koninklijk ConcertgebouwConcertgebouwplein 10,1071 LN Amsterdam, NiederlandeT: 0900-6718345 (Täglich von 10-17 Uhr)W: https://www.concertgebouw.nl/en/Führungen auf EnglischMontag, Freitag: 17-18.15 UhrMittwoch: 13.30-14,45 UhrSonntag: 12.30-13.45 UhrKosten: 10 EuroW: https://www.concertgebouw.nl/en/guided-toursRobeco SummerNights01.07. bis 31.08.2017W: https://www.concertgebouw.nl/en/robeco-summernightsPressekontakt:Niederländisches Bürofür Tourismus & ConventionSabine KochPresse/PRskoch@holland.comwww.holland.com/de/presse.htmOriginal-Content von: Niederl?ndisches B?ro f?r Tourismus & Convention (NBTC), übermittelt durch news aktuell