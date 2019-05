Musikschulen sind unverzichtbar für das kulturelle Leben der Stadt / 25. Musikschulkongress des Verbandes deutscher Musikschulen in Berlin ist eröffnet (FOTO)

Berlin (ots) -Zur Eröffnung des Musikschulkongresses des Verbandes deutscherMusikschulen (VdM) am 17. Mai 2019 in Berlin unter dem Motto "Musikteilen - Menschen gewinnen!" sagte der VdM-Bundesvorsitzende UlrichRademacher: "Wenn wir Musik teilen, gewinnen wir Menschen. Teilen istaber auch ganz praktisch eine Frage von Ressourcen, von pädagogischerKompetenz, von Ausbildung und Praxis. Wir Musikschulen können nurteilen im Sinne unseres Bildungsauftrages, wenn unser Personalwertgeschätzt und anständig vergütet wird." Bezogen auf Berlinunterstrich er: "Der Kongress ist eine Solidaritätsadresse an unsereBerliner Musikschulen, die haben Sehnsucht nach Rückenwind. Mit gutemWillen von vielen könnte sich hier einiges schnell in die richtigeRichtung bewegen.""Jeder Zweck von Politik muss immer ein Mehr an Kultur sein, alsein Weniger an Kultur", betonte der Berliner Kultursenator KlausLederer in seinem Grußwort und erklärte im Hinblick auf die großekulturelle Vielfalt der Stadt: "Die Musikschulen gehören zweifelloszum kulturellen Erbe der Stadt. Ihre Angebote sind zugangsoffen undunverzichtbar für das kulturelle Leben der Stadt." Die Frage nach derLeistungsfähigkeit der Musikschulen sei dabei "politisch zubeantworten, denn wenn man das Eine will, muss man andererseits dieMusikschulen auch so ausstatten, dass sie den gewünschtenAnforderungen gerecht werden können", so Lederer. Er habe sich daherzum Ziel gesetzt, bis zum Ende der Legislaturperiode dieFestanstellungen an den Musikschulen um 20 Prozent zu erhöhen undinsbesondere die Funktionsstellen zu besetzen sowie angemessene undan andere Bundesländer angeglichene Honorarsätze. MusikalischeBildung müsse ohne Zugangshürden - insbesondere soziale -wahrgenommen werden können.Thomas Thomer, Leiter der Abteilung Kinder und Jugend imBundesjugendministerium, überbrachte die besonderen Wünsche vonBundesjugendministerin Franziska Giffey, die "die kulturelle Bildungzum Fokus ihrer Arbeit gemacht" habe. "Musik erschließt dem Menscheneinen Zugang zu sich selbst", sagte Thomer und hob "die Bedeutungmusikalischer Jugendbildung bis hin zur Demokratiebildung" hervor.Sie solle flächendeckend zu einem Regelangebot werden. DasBundesjungendministerium werde gerne seinen Beitrag für eine breitemusikalische Jugendbildung leisten.Die hervorragende Arbeit der Berliner Musikschulen zeigten bei derEröffnung die "SING!Chöre" mit 120 Kindern aus vier BerlinerGrundschulen, das Klavierquintett der Musikschule City West ebensowie das adhoc-Ensemble Cellophon. Mit einer multimedialen,multikulturellen und hinreißend inszenierten musikalischen Zeitreiseunter dem Titel "Berlin bleibt doch Berlin" boten Ensembles aus allen12 Berliner Musikschulen einen fulminanten Überblick über die letztenhundert Jahre Berliner Geschichte.Bis zum 19. Mai werden 1.500 Teilnehmer das umfangreiche Angebotdes Musikschulkongresses im bcc Berlin Congress Center mit über 60Arbeitsgruppen, Themenforen und Plenumsveranstaltungen nutzen.Der Musikschulkongress in Berlin wird veranstaltet inZusammenarbeit mit der Berliner Senatsverwaltung für Kultur undEuropa und den zwölf Berliner Musikschulen. Gefördert wird derKongress vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen undJugend und der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa.Weitere Informationen zum Musikschulkongress unterwww.musikschulkongress.de.Der VdM ist der Fach- und Trägerverband der öffentlichengemeinnützigen Musikschulen, in denen an bundesweit 4.000 Standortenüber 1,4 Million Kinder, Jugendliche und Erwachsene von 39.000Fachlehrkräften im gesamten Spektrum des Musizierens unterrichtetwerden. Er wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauenund Jugend aus dem Programm "Kulturelle Jugendbildung" des Kinder-und Jugendplans des Bundes gefördert.Presseservice: Honorarfreie Fotos können Sie unterhttp://ots.de/0O3c2n abrufen.Pressekontakt:Claudia WannerVerband deutscher Musikschulen e.V.Telefon 0228/95706-21mobil 0171-7364487vom 16. bis 19. Mai: 030/23 806 890presse@musikschulen.deOriginal-Content von: Verband deutscher Musikschulen, übermittelt durch news aktuell