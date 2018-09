Das Musikfest der Bundeswehr am 22. September / Klingender Ausdruck militärischen Selbstverständnisses und soldatischen Empfindens. (FOTO)

Bonn (ots) -Das musikalische Angebot von Militärorchestern geht weit über"Gleichschrittmusik" hinaus. Auch Klassik, Unterhaltungsmusik undMusical-Melodien gehören zum festen Repertoire der Musiker inUniform. Den militärischen Hintergrund ihrer musikalischen Missionkönnen und wollen die Orchester gleichwohl nicht verbergen. ImGegenteil: "Militärmusik ist seit Jahrhunderten klingender Ausdruckmilitärischen Selbstverständnisses und soldatischen Empfindens", sagtOberst Christoph Lieder. Er ist als Leiter des Militärmusikdienstesund des Zentrums für Militärmusik der Bundeswehr in Bonn der "obersteKapellmeister" der deutschen Streitkräfte. Mit ihrem traditionellenTempo 114 (Schläge pro Minute) und ihrem dominanten Rhythmus inVerbindung mit ihren unglaublich schönen Melodien und wunderbarenHarmonien sei Militärmusik ein elementarer und Identität stiftenderBestandteil des westlichen Kulturkreises. Christoph Lieder sprichtvon "emotional erfahrbarer Heimat". Nirgendwo sei das so starkspürbar wie bei den Konzerten vor den deutschen Soldaten in denEinsatzgebieten. "Unsere Weihnachtskonzerte in Masar-e Scharif am Fußdes Hindukusch sind unglaublich emotionale Erlebnisse", sagt Lieder."Da fließen Tränen. Das geht unter die Haut. Das vergisst man nie."Dieses musikalische Heimat- und Zusammengehörigkeitsgefühl ist beimMusikfest der Bundeswehr für jeden Zuhörer und Zuschauer vom erstenTon an erfahrbar. Die Dramaturgie und Choreografie, in der sich dieFormationen bewegen und musizieren, ziehen in den Bann und schaffenein unvergessliches Gemeinschaftserlebnis. Im Programmheft desMusikfestes heißt es: "Vor allem im Finale entsteht ein riesiger,farbenprächtiger Teppich aus Hunderten von Akteuren, die zu einerwunderbaren Einheit verschmelzen." Das bestätigt der Leiter desMilitärmusikdienstes. "Ein unvorstellbarer Klang kommt hierzusammen", schwärmt Christoph Lieder. "Das ist ganz großes Kino." Sohat sich über die Jahrhunderte aus der Signalübermittlung römischerLegionen oder den Trommeln und Pfeifen der Landsknechte eineMusikkultur entwickelt, die weit über die Synchronisierungmilitärischer Abläufe oder die psychologische Unterstützung derSoldaten im Kampf. Ihre hohe Qualität und Anziehungskraft stehen fürein emotionales Erlebnis, das ein musikalisches Band schlingtinnerhalb der Streitkräfte aber auch zwischen Streitkräften undBürgern. Mehr als 800 Mitwirkende aus sieben Nationen werden zumMusikfest der Bundeswehr erwartet. Karten gibt es über dieTickethotline von westticket.de: 0211-274000.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum der StreitkräftebasisOberstleutnant Ulrich FonrobertPressestabsoffizierTelefon: +49 (0)228 / 5504 - 1091kdoskbpizskb@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum der Streitkräftebasis, übermittelt durch news aktuell