Das Musikfest der Bundeswehr 2020 wird auf den 25. September 2021 verlegt! (FOTO)

Bonn (ots) - Die aktuellen Entwicklungen rund um das "Corona-Virus" machen auch vor dem Kultur- und Veranstaltungsbetrieb keinen Halt. Entsprechend tiefgreifende Auswirkungen auf die Tätigkeit von Orchestern, Künstlern und Dienstleistern der Veranstaltungsszene sind überall deutlich spürbar.International hat die Veranstaltungsszene - wie auch der Sportbereich - ihre große Verantwortung gegenüber der Gesellschaft in der heutigen Zeit erkannt. Daraus sind die Ihnen bekannten grundlegenden Konsequenzen gezogen worden. Die komplexe Planung und Vorbereitung für das vom Publikum mit recht erwartete professionelle Niveau unserer erfolgreichen Großveranstaltung ist unter diesen Umständen nicht realisierbar. Die gesamtgesellschaftliche Anstrengung zur Verlangsamung der Ausbreitung des Virus und zum Schutz der Bevölkerung haben oberste Priorität.Vor dem Hintergrund der herausfordernden Lage in Deutschland und der Welt sowie der daraus entstehenden Fürsorge gegenüber den internationalen Gästen und Mitwirkenden, allen Helfern vor und hinter den Kulissen, aber besonders auch für das Live-Publikum selbst hat sich die Bundeswehr ihrer Verantwortung entsprechend dazu entschlossen, das Musikfest der Bundeswehr 2020 in das nächste Jahr zu verlegen.Aber hier kommt die gute Nachricht: Mit dem 25. September 2021 steht der neue Termin für das Musikfest der Bundeswehr in Düsseldorf bereits fest.Oberst Christoph Lieder, der Leiter Militärmusikdienst und des Zentrums Militärmusik der Bundeswehr, resümiert als Gesamtverantwortlicher des Musikfests der Bundeswehr: "Für uns alle ist die Verlegung des diesjährigen Musikfestes der Bundeswehr eine immens schwere Entscheidung gewesen. Die Freude und die daraus resultierende Motivation, unserem treuen Publikum aus nah und fern eine Show der Spitzenklasse präsentieren zu können, hat uns bis zuletzt angetrieben. Dennoch ist diese Entscheidung in der heutigen, uns alle besonders fordernden Zeit nicht anders denkbar. Ich versichere Ihnen, dass das gesamte Team dafür brennt und mit Hochdruck daran arbeitet, dass unser Publikum im kommenden Jahr wieder ein unvergessliches Musikfest der Bundeswehr erleben können!"Selbstverständlich behalten alle bereits gekauften Tickets für 2020 auch für den 25. September 2021 ihre Gültigkeit.Wer seine Karten trotzdem gerne zurückgeben möchte, kann dies bis zum 31. August 2020 machen und erhält sein Geld zurück:- Gäste, die Ihre Karten im Internet (Westticket etc.) erworben haben, werden hierzu automatisch von unserer Ticketagentur benachrichtigt. - Gäste, die ihr Ticket bei einer örtlichen Vorverkaufsstelle erworben haben, werden gebeten, sich mit den Eintrittskarten in diesem Ticketshop zu melden. Hier wird man alle weiteren Schritte für Sie einleiten.Bleiben Sie alle gesund, wir freuen uns auf ein Wiedersehen am 25. September 2021 im ISS DOME in Düsseldorf.Ihr Team Musikfest der Bundeswehr