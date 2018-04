"Das Musikerleben ist ein sehr unübersichtliches und eines, das nicht stillhält. Ich glaube, das ist der größte Stressfaktor!" / Interview mit "Wir sind Helden"-Frontfrau Judith Holofernes (AUDIO)

Stuttgart (ots) -Anmoderation:Kennen Sie das auch? Sie stehen jeden Morgen auf dem Weg zurArbeit im Stau, kommen auf den letzten Drücker zur Arbeit und der Tagbeginnt schon mit Stress pur. Dann geht es Ihnen wie ziemlich vielenBaden-Württembergern. Eine forsa-Befragung im Auftrag der AOKBaden-Württemberg hat jetzt ergeben, dass viele Badener und Schwaben,die für ihren Arbeitsweg 30 Minuten oder mehr benötigen- über Stressklagen. Für 43 Prozent der Befragten bleiben dabei Hobbies und Sportauf der Strecke und 31 Prozent sagen, dass sie durch das Pendeln ihreFamilie und ihre Freunde vernachlässigen. Auch Sängerin JudithHolofernes kennt das nur zu gut. Die 41-Jährige wurde mit der Band"Wir sind Helden" bekannt, und spricht am kommenden Dienstag (17.04.)im Stuttgarter Theaterhaus in einer Talkrunde zum Thema Stress. Wirhaben uns mit der Musikerin im Vorfeld über ihre Art derStressbewältigung unterhalten.1. Judith Holofernes, Sie sind im Sommer wieder unterwegs undspielen gleich auf mehreren Festivals. Jeden Tag eine andere Stadt,jeden Tag ein anderes Hotel, dazwischen lange Fahrten mit demTourbus. Wie stressig ist das Leben eines Popstars? Das Musikerlebenist gleichzeitig sehr, sehr lustig, aber auch sehr fordernd um einmalnicht stressig zu sagen. Ich glaube, das, was uns am meisten Stressmacht, ist etwas, was man so von außen gar nicht denken würde,nämlich ganz schlicht die Tatsache, dass bei uns kein Tag so aussiehtwie der andere, sondern dass unser Beruf aus einer Vielzahl vonunterschiedlichen Tätigkeiten besteht, die sich zum Teil inerheblichem Maß auch widersprechen. Also, es ist einfach ein sehrunübersichtliches Leben und eins, das nicht stillhält und daseigentlich keine Lernprozesse und schlauer werden zulässt. Ichglaube, das ist der größte Stressfaktor. (0:46)2. Wie gehen Sie persönlich mit Stress um? Ich benutze auf jedenFall das Songwriting unbewusst und inzwischen halb bewusst auch, ummit Sachen besser klar zu kommen. Das Thema Arbeit und Druck undStress kommt da natürlich immer wieder mit rein und ich finde dasimmer wieder ein faszinierendes Thema. Ich habe selber unheimlichviel damit zu tun - gehabt - und hab immer noch sehr viel damit zutun und hab da einige persönliche Dämonen schon im Prinzipausgetrieben, indem ich sie im Songwriting gezähmt habe. (0:33)3. Unsereins denkt ja oft, dass Musikern durch ihr Managementviele Entscheidungen abgenommen werden. Aber ganz so stressfrei istIhr Alltag sicher nicht, oder? Wir haben auch ganz vieleEntscheidungen zu fällen. Ein ganz großer Teil unseres Berufes istauch Büro und Mails lesen und Entscheidungen treffen - was will ich,was will ich nicht machen - und muss dann immer Sachen zusagen, diein fünf Monaten stattfinden, und im dem Monat sieht "in fünf Monaten"eigentlich noch sehr aufgeräumt aus, was dann natürlich - wenn mandort angekommen ist - fast nie mehr so ist. (0:31)4. Wie sehr beeinflusst Ihre Auseinandersetzung mit Stress auchIhre Musik? Werden wir in Stuttgart auch einige Lieder, die vom Themainspiriert sind, live hören können? Jetzt gerade auf meinenSoloplatten, gerade meinen letzten beiden Platten, gibt es vieleSongs die zu tun haben mit Müdigkeit und Erschöpfung, mit Stress aberauch mit der Totalverweigerung. Und da werde ich auf jeden Fall auch1, 2, 3 Songs zum Besten geben. (0:19)Abmoderation:Musikerin, Songschreiberin und Autorin Judith Holofernes zum ThemaStress im Alltag eines Kreativschaffenden. Am 17. April wird siegemeinsam mit Deutschrocker Heinz Rudolf Kunze in der Sprechstunde imStuttgarter Theaterhaus Rede und Antwort stehen. Beide gebenpersönliche Einblicke - und natürlich wird es auch Live-Auftritte derbeiden geben. Karten gibt es noch an der Abendkasse des TheaterhausesStuttgart - oder online unter www.sprechstunde-im-theaterhaus.dePressekontakt:AOK Baden-Württemberg, 0711 2593 229all4radio, Hannes Brühl, Christian Behrendt, 0711 32777 590Original-Content von: AOK Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell