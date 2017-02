Musiker Fargo rockt ALDI SÜD Filiale (FOTO)

Mülheim an der Ruhr (ots) -Ein Konzert der besonderen Art durften gestern Abend etwa 200geladene Gäste in Köln-Ossendorf erleben. Denn mitten in einer ALDISÜD Filiale gab der Berliner Nachwuchs-Rapper Fargo Songs aus seinemkommenden Album "Wunderbare Jahre" zum Besten. Ebenfalls zu Gastwaren die beiden Finalisten aus der Sendung "The Voice of Germany"Tay Schmedtmann und Boris Alexander Stein mit ihren beidenGewinnersongs. Etwa 100 der Konzertbesucher waren ALDI SÜD Kunden,die die Karten vorab bei verschiedenen Verlosungsaktionen gewonnenhatten. Alle, die nicht dabei sein konnten, hatten über einenLive-Stream auf der ALDI life Facebook-Seite die Möglichkeit, dasEvent mitzuverfolgen.Eine Bühne, Schweinwerfer, digitale Bildschirme und sogar eine Barmit einem Buffet standen dort, wo sonst Kunden das Obst und Gemüseund die Aktionsartikel finden. Dass eine ALDI SÜD Filiale in einenKonzertsaal umgewandelt wurde, war sicherlich eines der Highlights andiesem Abend. Ein anderes war jedoch das Konzert selbst. Denn der27-jährige Falk-Arne Goßler (genannt Fargo) setzte vor allem auchdarauf, sein Publikum mit einzubeziehen. In einer Jam-Session rappteer spontan zu Begriffen, die ihm Fans über den Live-Stream nannten."Wir freuen uns, dass wir Fargo eine Bühne an dieseraußergewöhnlichen Location bieten können. Natürlich möchten wir mitdem Konzert junge Talente wie Fargo fördern. Uns war es aber auchwichtig, den Gedanken unserer Einfach-Kampagne fortzusetzen und miteinem einfachen Konzert unser Prinzip für unsere Kunden erlebbar zumachen", sagte Sandra-Sibylle Schoofs, Marketing Director bei ALDISÜD.Bei dem exklusiven Konzert durfte ein Song nicht fehlen: Das"Einfach sein"-Lied, das Fargo speziell für die ALDI Werbekampagne"Einfach ist mehr" produziert hatte. "Ich war von Anfang an von derIdee begeistert, ein Konzert in einer ALDI SÜD Filiale zu geben. Esgibt schließlich keinen besseren Ort, um den Song 'Einfach sein' zuperformen, als in einer Filiale, die durch und durch für dieEinfachheit steht", erklärte Fargo. Die ALDI SÜD Filiale inKöln-Ossendorf hatte nach Umbauarbeiten erst einen Tag vor demKonzert wiedereröffnet. Künftig finden Kunden die Filiale nach demneuen Einrichtungskonzept von ALDI SÜD vor.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI SÜD, Kirsten Geß, presse@aldi-sued.dePressematerial: www.aldi-sued.de/presseOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI S?D, übermittelt durch news aktuell