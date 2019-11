Erfurt (ots) - Was tun, wenn für die große Musik-Karriere sowohl Talent als auchTeile der Bandbesetzung fehlen? Diese Frage müssen sich in "Los Bando - Diebeste Band der Welt" (NDR) die beiden Jungmusiker Grim und Aksel stellen. Wiesie diese und andere Probleme lösen, sehen KiKA-Zuschauer*innen imLOLLYWOOD-Spielfilm am 8. November um 19:30 Uhr.Grim und Aksel sind beste Freunde. Sie träumen davon, als beste Band der WeltMusikgeschichte zu schreiben. Als sie zur norwegischen Rock-Championshipeingeladen werden, ist ihr Ziel plötzlich zum Greifen nah. Doch sie haben zweiProbleme: Aksel kann nicht singen und für eine echte Band fehlt ihnen ein*eBassist*in. Als beim Casting nur Thilda mit ihrem altbackenen Cello auftaucht,scheint der große Traum endgültig zu platzen.Humorvoll und spannend erzählt Regisseur Christian Lo das Abenteuer einer jungenBand, die alles daran setzt, ihren Traum zu verwirklichen. 2018 feierte derSpielfilm im Rahmen der Berlinale seine Weltpremiere und ist eine berührendeGeschichte über die Macht der Musik, Freundschaft und das Erwachsenwerden.KiKA zeigt die Premiere von "Los Bando - Die beste Band der Welt" (NDR) am 8.November um 19:30 Uhr in LOLLYWOOD. Der Spielfilm ist nach der Ausstrahlung auchim KiKA-Player abrufbar. Verantwortlicher Redakteur beim NDR ist HolgerHermesmeyer.Weitere Informationen und Fotos sind in der KiKA-Presselounge unterkika-presse.de abrufbar. Registrierte Nutzer*innen finden im Bereich "PressePlus" den Film zur Ansicht.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dewww.kika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell